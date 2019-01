RIOT – IN RIVOLTA/ Su Rete 4 il film con Matthew Reese (oggi, 19 gennaio 2019)

NEL CAST MATTHEW REESE

Il film Riot – In rivolta va in onda su Rete 4 oggi, sabato 19 gennaio 2019, alle ore 21.30. Una pellicola d’azione e drammatica del 2015, prodotta negli Stati Uniti e diretta da John Lyde mentre nel cast dei protagonisti troviamo Matthew Reese, Chuck Liddel, Dolph Lundgren, Danielle C. Ryan e Eve Mauro. Nel cast troviamo molti nomi già noti nel genere azione, protagonisti di film di grande successo accanto a interpreti meno famosi. Il cattivo Balam è interpretato da Chuck Liddel, un ex lottatore di arti marziali miste che dopo Riot ha preso parte anche al film Altitude – Paura ad alta quota (2017). Nei panni del protagonista, Jack Stone troviamo invece Matthew Reese, che ha preso parte a film minori come One Shot (2014) e Beauty and the Beast (2007). Ma adesso ecco nel dettaglio la trama del film.

RIOT – IN RIVOLTA, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista di questo film d’azione è Jack Stone, un poliziotto che ha visto la propria famiglia uccisa da un terribile e spietato boss della malavita russa, Balam. Ormai Balam è in carcere, ma continua a portare avanti una vita sontuosa, come a voler ricordare a tutti di detenere ancora il potere, anche se confinato in una cella e di controllare ancora il suo gruppo criminale anche dal carcere. Jack però non riesce ad accettare che Balam conduca questa vita ed è ben deciso a vendicare la perdita dei propri cari. Per farlo idealizza un piano folle ma geniale, farsi arrestare per poter entrare in contatto con il criminale russo. Organizza dunque una rapina in banca e raggiunge Balam in carcere, dove Jack intende fare di tutto per fargliela pagare e farlo soffrire tanto quanto Balam ha fatto soffrire lui. Una storia di lutto, vendetta e rancore condotta in uno scenario chiuso e claustrofobico come il carcere, tra scene d’azione cariche di tensione e una buona carica emotiva.

