ROCIO MUNOZ MORALES/ “In Italia sono ‘star’, a Madrid no. Raoul Bova? Mi piacerebbe un programma insieme”

Al debutto in tv la nuova stagione di Un passo dal cielo, la fiction con protagonista Terence Hill affiancato, per la terza volta, da Rocio Munoz Morales. Rocio è Eva Fernandez, l’avvenente modella spagnola che fa perdere la testa al commissario. Non solo finzione, nella vita di Rocio: di recente ha condotto Bailando con las estrellas, il Ballando con le stelle spagnolo. “Il 2018 è stato intenso”, dichiara a IoDonna, “pieno di sorprese”. “Due Natali fa non avrei mai immaginato che la famiglia sarebbe aumentata e avremmo festeggiato questo con Alma tra le braccia”. Alma è la sua secondogenita, a tre anni dalla nascita di Luna. Con Raoul Bova procede alla grande: “Gli ultimi anni, veramente, sono stati tutti speciali, ogni volta mi sembrava impossibile che il futuro mi riservasse qualcosa di ancor più bello”. A segnare la svolta, la partecipazione a Sanremo nel 2015. “Da allora è andato tutto bene. E oggi sento l’orgoglio di avercela fatta da sola”.

Rocio Munoz Morales: la famiglia e le origini

Rocio Munoz Morales si ritiene una donna indipendente. Sarà che è cresciuta in una famiglia “all’americana”, in netta prevalenza femminile. Ha due sorelle, e ognuna di loro ha due bambine. Proprio come lei: “Il legame tra noi donne di famiglia è una grande forza per me, abbiamo un modo di supportarci e rispettarci che è tutto nostro”. La vita in Italia è diversa da quella in Spagna. “A Madrid resto ancora la ragazza del quartiere che andava a scuola dalle suore: mi hanno visto crescere, nessuno fa caso a me, ci sono stata per le vacanze di Natale. Appena tornata a Roma, invece, sono andata a fare una passeggiata con le bambine con tre fotografi intorno. Capisco che è il loro lavoro e li rispetto. Mi dicono: ‘Voi siete il pane per i nostri figli’. Hanno le loro ragioni. Però…”. A volte è difficile: “Diventa faticoso quando tua figlia ti chiede perché ci fotografano. Vorremmo un po’ di intimità, questa attenzione continua pesa”. Pesa a lei e a Raoul Bova. Che a proposito, con lei potrebbe condurre un programma: “Abbiamo scelto di seguire ognuno la propria strada autonomamente. Ma se nascesse l’idea giusta, perché no?”.

