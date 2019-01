Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono lasciati?/ L’ex tronista: “quando sarà il caso di dire qualcosa…”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono lasciati? La coppia di Uomini e Donne sta vivendo un momento difficile? Esplode il gossip intorno all’ex tronista e all’ex corteggiatore che dovrebbero sposarsi il prossimo 7 giugno. Secondo alcuni rumors che stanno circolando sui social, la coppia non starebbe vivendo un periodo facilissimo. Rosa, infatti, dopo essere tornata dalla famiglia con cui ha trascorso le festività natalizie, non è più tornata nella casa che divideva con Pietro. L’utima foto con Tartaglione pubblicata dalla Perrotta, poi, risale allo scorso 26 dicembre. Da allora, l’ex tronista non si è fatta più vedere in compagnia del fidanzato alimentando il dubbio nei fans che qualcosa si sia rotto. Di fronte alla preoccupazione dei followers che li hanno sempre seguiti e sostenuti, Rosa ha deciso di rompere il silenzio anche se non ha svelato cosa sta accadendo. “Io ho tre vite. La mia, quella che si inventano gli altri e quella che gli altri pensano che sia la mia vita” – si legge in un’immagine pubblicata su Instagram Stories e poi ha aggiunto – “PS: quando e se sarà il caso di dire qualcosa sarò la prima a farlo”.

LE PAROLE DI PIETRO TARTAGLIONE

Dopo Rosa Perrotta, anche Pietro Tartaglione ha deciso di parlare. Esattamente come la fidanzata, anche l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non ha rivelato dettagli sull’attuale situazione della sua storia d’amore. Il bell’avvocato si è limitato a chiedere pazienza ai fans ribadendo che, quando arriverà il momento, sarà il primo a raccontare tutto. “Allora signori è da qualche giorno che sto ricevendo troppi messaggi di persone che giustamente mi chiedono cos’è successo tra me e Rosa. Mi chiedono perché abbiamo interrotto questa convivenza, se stiamo ancora insieme, e domande di questo tipo, tutte lecite, per carità” – esordisce così Pietro su Instagram Stories. L’ex corteggiatore, poi, aggiunge: “Io purtroppo non posso dirvi molto a riguardo. Quello che posso fare è chiedervi di avere ancora un po’ di pazienza perché prestissimo avrete tutte le risposte e saprete tutta la verità. È giustissimo che voi sappiate perché avete fatto parte di tutto questo e quindi siete i primi ad avere il diritto di sapere“. Infine, conclude così: “Io vi chiedo solo questo, di avere ancora un po’ di pazienza e voi mando un bacio”.

