Tapiro di Striscia a Wanda Nara/ Video, “Icardi rinnova? Sì lo farà, nessuna multa da parte dell’Inter”

Nuovo Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia a Wanda Nara, moglie e procuratrice dell’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi. Il noto inviato del tg satirico, Valerio Staffelli, ha “catturato” la bionda soubrette in un negozio in centro a Milano, e l’occasione è stata propizia per chiederle novità in merito al rinnovo del capitano nerazzurro: «Abbiamo visto che ci sono un po’ di problemini per il rinnovo di Mauro – attacca Staffelli – allora le abbiamo portato il Tapiro. C’è un po’ di maretta, anzi… di Marotta direi ora. Come mai, cosa sta succedendo, si rinnova oppure no?». La showgirl argentina ha assicurato che fra il marito e la società meneghina non vi è alcun problema: «Si rinnova, si rinnova – risponde – siete voi che parlate io non ho detto mai nulla, grazie per il terzo Tapiro in due mesi». Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile multa da centomila euro che l’Inter avrebbe comminato a Icardi per essersi presentato in ritardo agli allenamenti dopo la sosta post-natalizia.

WANDA NARA, TAPIRO DI STRISCIA: IL VIDEO

A riguardo però la Nara smentisce seccamente: «Non c’è nessuna multa per il ritardo». La bionda moglie del capitano meneghino ha aggiunto che “Si concluderà bene questa vicenda”, invitando quindi Staffelli a consegnarle un altro Tapiro, visto che nelle scorse occasioni ha portato bene: «Mi hai portato fortuna l’altra volta prima del derby – le sue parole – vieni a darmi un Tapiro prima della prossima sfida contro il Milan. Marotta vuole Mauro? Certo che lo vuole, non c’è nessuna distanza va tutto bene». Prima di congedarsi un ultimo siparietto simpatico: Stafelli scopre che sul suv della Bentley di Wanda parcheggiato fuori dal negozio, è stata apposta una contravvenzione per divieto di sosta. «Ok la pagherò io», replica la bionda showgirl, che poi si congeda salendo in auto e allontanandosi dall’arguto Staffelli. Qui il video del servizio realizzato da Striscia La Notizia.

