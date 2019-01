Uomini e Donne / Andrea Dal Corso o Antonio Moriconi? Teresa fa intuire chi è la scelta (Trono Classico)

Ormai ci siamo: il periodo delle scelte per i tronisti di Uomini e Donne è finalmente giunto e tutti si preparano a ciò che dovranno affrontare. La prima, come svelato nella nuova registrazione del trono Classico, sarà Teresa Langella, che ha infatti annunciato di essere pronta a registrare il weekend in villa e, successivamente, la festa della scelta. Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi sono i ragazzi rimasti in studio per lei ed è tra loro due che la tronista prenderà la sua decisione. La domanda, ora, è: chi può davvero essere la sua scelta? Se, fino alla scorsa settimana, non sembravano esserci dubbi sul fatto che sarebbe stata Andrea, dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne tutto cambia e si sbilancia a favore di Antonio. Nella loro ultima esterna è arrivato l’agognato bacio e, proprio dopo questo momento, Teresa ha annunciato di essere pronta: che sia solo una coincidenza?

ANDREA O ANTONIO? ECCO CHI POTREBBE ESSERE LA SCELTA DI TERESA

Fatto sta che Teresa Langella avrebbe potuto capire, grazie a questo bacio, che è proprio Antonio Moriconi la persona che vuole al suo fianco. D’altra parte, la tronista ha comunque baciato Andrea la volta precedente, in una modalità abbastanza simile. Il suo comportamento di questa ultima registrazione potrebbe, quindi, essere dovuto alla volontà di equilibrare le due situazioni, in modo da non far comprendere i suoi sentimenti prima del dovuto. C’è però da considerare che la maggior parte dei dubbi che la Langella ha manifestato nello studio di Uomini e Donne sono stati per Andrea, la cui vita trova troppo diversa e lontana dalla sua. Diversa, invece, la situazione con Antonio, che trova più affine a sé. Alla fine di tali considerazioni, pare chiaro che la scelta possa essere Antonio, eppure si sà, a Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai. Sarà così anche per Teresa?

