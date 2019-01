Uomini e Donne / Anna Tedesco torna in studio? “Nei miei progetti c’è il Grande Fratello Vip” (Trono Over)

In molti hanno creduto che, dopo aver lasciato Uomini e Donne, Giorgio Manetti e Anna Tedesco avrebbero poi rivelato la loro relazione. Qualcuno ha invece creduto che il loro addio fosse momentaneo e che, invece, i due sarebbero infine tornati in studio. La verità è che né Giorgio né tantomeno Anna vi faranno ritorno. Se il “gabbiano” del trono Over ha intrapreso un nuovo progetto lavorativo e ha anche una nuova compagna al suo fianco (non nota al pubblico), la Tedesco, invece, sogna di farsi conoscere dal pubblico per ciò che è realmente e non per come è stata rappresentata a Uomini e Donne. Lo fa sapere proprio l’ex dama nel corso di un’intervista rilasciata a Superguidatv, dove in primis svela cosa l’ha davvero portata a lasciare il programma. “Per me è stata determinante la frase ‘Amica di letto’, che ha fatto male non solo a me, ma anche alla mia famiglia e soprattutto a mio figlio. – svela – Ho abbandonato per salvaguardare la mia dignità e la mia immagine di donna schietta e onesta. A metà trasmissione ho preso un taxi e sono andata via. Non ho fatto nemmeno la sfilata delle donne”.

ANNA TEDESCO, DOPO UOMINI E DONNE IL GF VIP?

Anna Tedesco ha lasciato Uomini e Donne senza mai voltarsi indietro, sicura ancora oggi di aver fatto la scelta giusta. Eppure l’ex dama del trono Over ammette di volere una chance per farsi conoscere dal pubblico, magari in un altro show. “Dato che a Uomini e Donne mi hanno conosciuto come quella che non sono, mi piacerebbe farmi conoscere come sono fondamentalmente: una donna altruista, buona e senza secondi fini. – così la Tedesco ammette – Mi piacerebbe fare il Grande Fratello per dimostrare che sono una donna semplice, non montata, una donna come le altre, perché mi hanno sempre visto come una donna chic e raffinata, ma io sono camaleontica e so stare bene con tutti.”. Che possa realmente avere questa possibilità?

