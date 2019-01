VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti 19 gennaio: Alessia Marcuzzi, Fabrizio Corona, Federica Nargi e Iva Zanicchi

Dopo aver incollato 2.615.000 spettatori con il 19.2% con la prima puntata del 2019, Verissimo torna in onda oggi, sabato 19 gennaio, alle 16 su canale 5 per una nuova puntata ricca di ospiti. Come ogni settimana, Silvia Toffanin accoglie nella propria casa i personaggi più importanti del mondo dello spettacolo italiano dando risalto soprattutto alle trasmissioni Mediaset in partenza. Se la scorsa settimana è stata presentata la nuova stagione de La dottoressa Giò che vede Barbara D’Urso nei panni della protagonista, Giovanna Basile, oggi, ci sarà ampio spazio per l’Isola dei Famosi che prenderà il via giovedì 24 gennaio. Per presentare la nuova edizione del reality show, infatti, nello studio di Verissimo arriveranno la conduttrice, l’inviato e due naufraghi pronti a prendere il volo per l’Honduras.

GLI OSPITI DEL 19 GENNAIO

Grandi ospiti nella nuova puntata di Verissimo. Si partirà con Alessia Marcuzzi e Filippo Nardi, rispettivamente conduttrice e inviato dell’Isola dei Famosi 2019. Ci saranno poi le confessioni di due naufraghi pronti a partire per l’Honduras che racconteranno le emozioni che stanno provando prima della partenza. Chi sono? Alvin che, dopo aver fatto l’inviato è pronto per affrontare la vita da naufrago e Demetra Hampton. E, ancora, la bellissima Federica Nargi, compagna di Alessandro Matri e già mamma di sofia che confesserà cosa si prova nell’aspettare il secondo figlio svelando e Iva Zanicchi che festeggerà con il pubblico di Verissimo il suo compleanno. E, infine, le rivelazioni scottanti di Fabrizio Corona che si è raccontato nell’autobiografia “Non mi avete fatto niente”, in edicola dal 22 gennaio.

FEDERICA NARGI MAMMA PER LA SECONDA VOLTA

Per la prima volta, Federica Nargi appare in tv con il pancione. Incinta del secondo figlio, l’ex velina di Striscia la Notizia, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha parlato della gioia che sta provando in questo periodo, svelando anche nome e sesso del nascituro. Dopo Sofia, la Nargi e Matri diventeranno genitori di un’atra femmina o di un maschietto? “Mancano due mesi, sono appena entrata all’ottavo mese, ma non ho ancora preparato niente. Sarà una bambina, regaleremo una sorellina a Sofia” – ha spiegato l’ex velina che non ha ancora scelto il nome – “Stiamo ancora decidendo, ma abbiamo dei nomi in ballo. Sarà un classico nome italiano e lo deciderà Sofia. In questo momento ci sono tre nomi in lizza, ma sono molto indecisa. Uno di questi è Bianca ma non sarà questo perché mia figlia ha altre idee. Alessandro, invece, mi ha dato carta bianca, perché il nome Sofia l’ha scelto lui”.

FABRIZIO CORONA: LE DICHIARAZIONI SU BELEN E LA NUOVA FIAMMA

Fabrizio Corona, alla vigilia della pubblicazione della sua biografia “Non mi avete fatto niente” torna nel salotto di Verissimo per rilasciare nuove dichiarazioni. Oltre a parlare di Belen Rodriguez che è stata l’ultima donna che ha amato, l’ex re dei paparazzi ha anche svelato di avere una nuova fiamma anche se, naturalmente, non parla d’amore. “Ho anche scritto il mio testamento: tutti i miei soldi andranno a Carlos Maria, non potrò lasciare la mia genialità e l’intelligenza a nessuno purtroppo. Ho chiesto di farmi mettere 30 o 40 mila euro nella bara. E il cuore lo lascio all’ultima donna che ho amato, Belen” – ha detto Corona che ha poi aggiunto – “È un momento un po’ particolare, ad oggi frequento una persona, ma non posso rivelarti il nome”, ha rivelato Corona. Dopo Asia Argento, dunque, chi sarà la nuova fiamma di Fabrizio Corona?



© RIPRODUZIONE RISERVATA