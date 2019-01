ALFONSO SIGNORINI E ROBERTO D’AGOSTINO/ “Barbara D’Urso è una milf che ha 60 anni anche suonati”

Alfonso Signorini e Roberto D’Agostino sono tra gli ospiti protagonisti dell’ultima puntata di #CR4 – La Repubblica delle Donne dedicata al 2018. Parlando dell’anno che è andato via, Piero Chiambretti ha parlato di alcuni personaggi televisivi di successo tra cui Barbara D’Urso. Parlando di Carmelita, il conduttore ha colto l’occasione per riproporre alcune dichiarazioni di Alfonso Signorini rilasciate in occasione dell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani nel programma Belve. Il direttore di Chi ha nuovamente sottolineato il suo pensiero sulla conduttrice di “Pomeriggio 5” e “Domenica Live”: “Come apprezzo la professionista, la macchina da guerra che sotterra tante colleghe perchè c’è da dare a Cesare quel che è di Cesare, non mi piace quel tipo di espressione che fa davanti alle notizie, sbattere le ciglia, il mio cuore è vostro prima dei miei figli e poi il vostro, basta”!

Roberto D’Agostino: “vedere Barbara D’Urso con le gonne inguinali…”

Anche Roberto D’Agostino interviene per dire la sua su Barbara D’Urso: “è una signora che ha 60 anni anche suonati” tuona il giornalista, che precisa “una donna che a 61,63, 70 anni quanti ne ha non lo so, si presenta con le gonne inguinali, le mutande da fuori, aggressiva, le tette in bella vista, ti viene da dire “ca**o c’è vita”. Poi D’Agostino definisce la D’Urso “milf” e dichiara: “queste milf è bello vederle perchè ti dicono “grazie ci siamo ancora”. A questo punto Alfonso Signorini interviene e chiama in causa Iva Zanicchi: “Anche Iva” dice il giornalista a cui fa eco la voce di D’Agostino che precisa: “potrebbe rifare la copertina di Playboy adesso”. L’aquila di Ligonchio replica: “mi avvicino tra 2 anni agli 80 anni, ma io alle 60 ci faccio un … così” e racconta il suo esilir di lunga vita: “mai drogata, mai fumata neanche una sigaretta, ogni tanto faccio sesso” dice la Zanicchi interrotta da Piero Chiambretti che riprende in mano la situazione.

