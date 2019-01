BASTA UN PAIO DI BAFFI/ Su Rai 1 il film con Antonia Liskova oggi, 2 gennaio 2019

NEL CAST ANCHE MARCO BONINI

Basta un paio di baffi sarà il film tv in prima visione assoluta in onda su Rai 1 questo mercoledì 2 gennaio 2019 alle ore 21.05. Il film, all’interno del ciclo ‘Purché finisce bene 3’ è stato diretto dal regista Fabrizio Costa, con un cast di molti volti noti del cinema e della televisione italiana. Antonia Liskova interpreta Sara/Andrea, mentre Sergio Assisi ha la parte di Luca, Marco Bonini interpreta Sergio ed Euridic Axen ha la parte di Giada, a Michele Di Virgilio viene invece affidato il ruolo di Alberto. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

BASTA UN PAIO DI BAFFI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La protagonista di ‘Basta un paio di baffi’ è Sara, una ragazza che ha un solo grande sogno nella vita, poter diventare una chef affermata. E la grande occasione della sua vita sembra palesarsi proprio quando nel suo ristorante preferito si libera un posto per un cuoco. Sara sembra la candidata perfetta per diventare la nuova chef del locale, ma si scontra con la cocciutagine del proprietario, Luca, che vuole a tutti i costi assumere un uomo, senza prendere in considerazione una candidatura femminile a prescindere dall’abilità. Con l’aiuto di Sergio, il suo migliore amico, Sara riesce invece a mettere a punto l’idea perfetta per farsi assumere, travestirsi da uomo ed iniziare così finalmente il lavoro dei suoi sogni. Sara inizia così a vestire i panni maschili di Andrea, e tutto sembra andare a gonfie vele finché la complicità con Luca si trasforma inaspettatamente in qualcosa di più…

