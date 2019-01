Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono lasciati?/ Le nozze cancellate e Capodanno separati: ultime news

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam sono già in crisi? Belli e in procinto di separarsi. Dopo appena due mesi dalla nascita del figlio Balthazar, potrebbero essere ignote le cause della rottura ma il loro rapporto – attualmente – vive una serie di alti e bassi che forse non sarebbero più superabili. Proprio per il rapporto altalenante, si sarebbero anche rimandate le nozze più e più volte. Naturalmente, su questa possibilità non vi è certezza ma questo, risultata essere il gossip delle ultimissime ore. Tutto il mondo infatti, attendeva con ansia di vedere la bellissima Charlotte in abito da sposa bianco ma forse questo, non accadrà nell’immediato. La secondogenita di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi avrebbe chiuso la sua storia con Dimitri Rassam, produttore cinematografico figlio di Carole Bouquet che lo scorso ottobre l’ha resa madre di un maschietto, Balthazar (Charlotte ha già un altro figlio, Raphael, avuto dall’attore Gad Elmaleh).

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono lasciati?

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sarebbero lasciati. Secondo le indiscrezioni di gossip infatti, pare che la coppia abbia passato il Capodanno da separati. L’indiscrezione giunge come un fulmine a ciel sereno tra le pagine del magazine Hola! che – come ben saprete – si occupa da tempo delle faccende private monegasche. L’ultimo dell’anno passato lontani l’uno dall’altra, sarebbe stato dettato proprio dalla recente separazione. Charlotte e Dimitri da sempre, amano stare lontani dal gossip ed i pettegolezzi e, gli scatti ufficiali assenti dalla scorsa estate, non sarebbero stati il campanello d’allarme di una possibile crisi. La riservatezza condivisa, aveva portato lei a disertare la Festa Nazionale del Principato dello scorso novembre, risultando l’unica assente della famiglia reale. Charlotte, a differenza dei fratelli Andrea e Pierre, ha una vita amorosa da sempre molto turbolenta. Le nozze tra i due si sarebbero dovute celebrare in estate a Pantelleria dove la Carole, madre di Dimitri, possiede una bellissima villa. Dati gli ultimi retroscena però, la cancellazione della funzione appare praticamente definitiva.

