CHIEDIMI SE SONO FELICE/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo oggi, 2 gennaio 2019

NEL CAST ALDO BAGLIO

Chiedimi se sono felice è una commedia drammatica uscita in Italia nel 2010, il film diretto da Aldo Baglio, Govanni Storti e Giacomo Poretti è stato prodotto dalla Medusa Film unitamente ad altre due case di produzione (Agidi e Kubla Khan). La pellicola che vede come attori protagonisti Marina Massironi nel ruolo di Marina, e la presenza degli stessi Aldo, Giovanni e Giacomo, gode della collaborazione del bravo Samuele Bersani, grande cantautore italiano che ha composto la bella colonna sonora. Il film già programmato molte volte sui canali in chiaro italiani sarà nuovamente messo in onda il 2 Gennaio alle 21.25 su Italia 1. Ma vediamo adesso insieme la trama del film.

CHIEDIMI SE SONO FELICE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Aldo, Giovanni e Giacomo erano tre amici inseparabili ma poi hanno litigato. Passano tre anni e in piena notte Giacomo sveglia Giovanni per comunicargli che lo stesso Aldo è in fin di vita, tutto a causa di un incidente. La pellicola torna indietro di tre anni quando i tre erano alle prese con lavori umili, uno era un mimo vivente, l’altro un doppiatore di seconda categoria e il terzo la comparsa in alcuni spettacoli pomeridiani. I tre hanno un sogno quello di allestire uno spettacolo teatrale, ma tra di loro si innesta una situazione confusionaria sotto il punto di vista sentimentale che i tre si ritrovano a vivere. E saranno proprio le donne che porteranno a una discussione che degenererà. Giacomo infatti si infatua di Marina, donna che era fidanzata con Giovanni. L’infatuazione non porta a un vero rapporto sentimentale, ma il giovane tentando di baciare la donna del suo amico commette uno sbaglio veramente imperdonabile. Aldo nel frattempo stante che sta per arrivare l’esordio del suo primo spettacolo, intima all’amico di stare zitto allo scopo di non rovinare tutto, Giacomo non riesce però a sopravvivere al rimorso di un presunto tradimento e allora confessa tutto. Giovanni di fatto è un permaloso e il tradimento dei due amici lo porta ad abbandonare il trio, e di conseguenza a rompere un’amicizia che sembrava indissolubile. Si ritorna al giorno d’ambientazione del film, i due partono per la Sicilia in un clima fatto di tensione, arrivati in ospedale vengono convocati da un dottore che comunica che ormai per Aldo purtroppo non c’e’ nulla da fare, e per questo motivo la direzione dell’ospedale ha deciso di dimetterlo poche ore prima. Arrivati a casa i due trovano Aldo in condizioni critiche, l’ultimo desiderio dell’uomo è quello di assaggiare alcuni arancini, per questo chiede agli amici se possono andare ad acquistarli. I due a malincuore accettano e vanno alla rosticceria indicata da Aldo. Al loro ritorno la sorpresa finale, la casa si trasforma in un palcoscenico, un palcoscenico in cui va in scena lo spettacolo teatrale che i tre amici avevano preparato ma mai messo in scena. Giacomo e Giovanni dimenticano l’astio che li aveva divisi e come per incanto iniziano a recitare insieme ad Aldo. L’arcano è presto svelato, Aldo non era mai stato ammalato, egli aveva costruito la messinscena insieme a Marina solamente per rivedere gli amici, scommettendo che tutti e tre alla fine si sarebbero riappacificati, cosa che puntualmente avviene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA