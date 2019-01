Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani si sono lasciati?/ “Mi aspettavo di tutto, tranne che…” (Uomini e donne)

Aria di crisi tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani? Secondo alcuni indizi seminati sui rispettivi profili social, la storia dei due ex protagonisti di Uomini e donne potrebbe essere giunta al capolinea. I due, tra le coppie più affiatate nate nel salotto del trono classico, si sono conosciuti nel parterre del dating show di Maria De Filippi due anni fa e la loro storia, nonostante la differenza di età, è partita subito con il piede giusto. A dispetto del parere di alcuni detrattori, giorno dopo giorno sono riusciti a convincere anche i follower più restii e, a testimonianza del loro amore, ci sono stati viaggi, scatti di coppia e candid tutte da ridere. Oggi, però, suo loro profili ufficiali non vi è più traccia di quella serenità e negli ultimi aggiornamenti hanno smesso di mostrarsi insieme. I due ex protagonisti del trono classico, oggi fra le coppie più longeve e affiatate del dating show, si sono lasciati?

ARIA DI CRISI SUI SOCIAL

Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani sono in crisi? Sembrerebbe proprio di sì, dal momento che i due ex protagonisti di Uomini e donne hanno passato le vacanze di natale separati. L’ex corteggiatrice, in particolare, ha passato la notte di Capodanno in compagnia di alcuni amici e, negli ultimi aggiornamenti condivisi sul suo profilo ufficiale, non vi è alcuna traccia del suo amatissimo fidanzato. Ad alimentare ulteriormente il mistero, un post pubblicato dall’ex tronista, parole sibilline che tuttavia, secondo i fan più affezionati, fanno riflettere. “Nonostante io abbia molta immaginazione – si legge sulle Instagram Stories di D’Angelo – la vita ne ha sempre più di me… riesce puntualmente a stupirmi. Di sicuro mi aspettavo di tutto tranne che un inizio di anno così. Notte”. Ma a brindare da sola è stata anche l’ex corteggiatrice, che in un post su Instagram ha dato il benvenuto al nuovo anno con queste parole: “Sono pronta a brindare, a salutare questo anno e ad accogliere il 2019. Brinderò a me, alla mia felicità, alla nostra crescita, ai valori mai persi e alla bellezza della vita. AUGURI A NOI”.

