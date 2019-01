COLLATERAL BEAUTY/ Su Canale 5 il film con Will Smith (oggi, 2 gennaio 2019)

NEL CAST WILL SMITH

Collateral Beauty, il film in onda in prima visione su Canale 5 oggi, mercoledì 2 gennaio 2019 alle ore 21,35. Prodotto nel 2016 e diretto dal regista David Frankel, vede Will Smith nei panni del protagonista, Howard Inlet. Altre importanti star di Hollywood impegnate nel cast del film sono invece Helen Mirren nella parte di Brigitte, ovvero “Morte”, Keira Knightley nella parte di Aimee Moore, “Amore”, Edward Norton nel ruolo di Whit Yardshaw e Kate Winslet nella parte di Claire Wilson. Ma ecco a voi nel dettaglio la trama del film.

COLLATERAL BEAUTY, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Il protagonista di ‘Collateral Beauty’ è Howard Inlet, pubblicitario di successo che si trova però ad attraversare una profondissima crisi personale e professionale. Questo a causa della tragica morte della giovane figlia, che lo getta in uno stato di prostrazione, sull’orlo del collasso mentale, che procura grandi preoccupazioni ai suoi amici e colleghi. Questo perchè oltre a temere per la salute di Howard, si sono resi conto che le sue condizioni sono causa diretta del crollo di profitti dell’agenzia pubblicitaria dove lavorano, messa in crisi dagli errori commessi da Howard da quando è caduto in depressione. Whit, Claire e Simon, gli amici e colleghi di Howard, assumono un investigatore privato, per cercare di dimostrare l’infermità mentale dell’uomo ed estrometterlo dall’azienda. Sally Price, l’investigatore, scopre che Howard ha scritto delle lettere indirizzate ad ‘Amore’, ‘Tempo’ e ‘Morte’, tre concetti astratti che simboleggiano il rapporto e la tragica morte della figlia.

Sally decide di ingaggiare tre attori e far interpretare loro questi personaggi che risponderanno e dialogheranno con le lettere scritte da Howard, per poi sparire nel nulla e farlo apparire così mentalmente squilibrato. Nel contempo, Howard inizia a frequentare un gruppo di sostegno nel quale conosce Madeleine, una donna a sua volta provata dalla morte della figlia per un tumore al cervello. Visto il loro comune destino, Howard solidarizza con Madeleine, e scopre che la morte della figlia ha portato alla fine del loro matrimonio, con la donna e il marito che si erano lasciati con la promessa di diventare di nuovo estranei l’uno con l’altra. Howard intanto capisce che i suoi amici volevano solo proteggere l’azienda dove lavorano e accetta di farsi da parte, ma continua a dialogare con ‘Amore’, ‘Tempo’ e ‘Morte’, affezionatisi alla sua causa.

Improvvisamente, Howard la vigilia di Natale decide di andare a trovare Madeleine, e la vede piangere davanti a un video che ritrae la figlia scomparsa con il padre. Che Howard scopre essere lui stesso, dopo aver visto le immagini e aver sentito il nome della figlia di Madeleine, che non aveva mai chiesto, i due si erano fatti di nuovo estranei, tenendo fede alla promessa dopo la morte della piccola.





