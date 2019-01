CR4, La Repubblica delle donne di Piero Chiambretti/ Ospiti Paolo Nespoli: 2018 Goodbye è il tema di oggi

Per fortuna Piero Chiambretti non è stato costretto ad andare in onda anche a Capodanno altrimenti chi avrebbe tenuto a bada le sue polemiche e le sue frecciatine? Sicuramente nessuno ma i fan avrebbero preferito vedere #CR4 – La Repubblica delle Donne anche ieri sera ma visto che così non è stato potranno rifarsi oggi, 2 gennaio, visto che il talk show di Rete 4 guidato da Piero Chiambretti tornerà in onda con il suo primo appuntamento del 2019. Proprio grazie al pubblico che ha seguito lo show sempre e comunque, Piero Chiambretti è stato promosso e alle otto puntate già andate in onda nel 2019 se ne sono aggiunte altre sei che permetteranno al programma di occupare il prime time di Rete 4 fino al prossimo 30 gennaio. Tutti felici quindi? Sicuramente sì ma questa sera come si poteva andare in onda se non pensando a quello che è successo nell’anno che ci ha lasciato ormai da un paio di giorni? Secondo quanto annunciato nelle anticipazioni, il tema di oggi, mercoledì 2 gennaio 2019, è 2018 Goodbye e nella puntata toccherà all’irriverente conduttore ripercorrere insieme agli ospiti gli eventi più significanti dell’anno appena trascorso.

ANTICIPAZIONI E OSPITI DELLA PUNTATA DI OGGI

Nell’appuntamento di stasera di #CR4 La Repubblica delle Donne prenderà posto nel salotto di Piero Chiambretti l’astronauta, ingegnere e militare italiano Paolo Nespoli, pronto a raccontare il suo anno nello spazio mentre per parlare degli eventi del 2018 in versione gossip e showbiz ci saranno due signori dei pettegolezzi e delle news ovvero Roberto D’Agostin e Alfonso Signorini, reduce dalla sua esperienza al Grande Fratello Vip. Attesa anche l’esibizione della ballerina di Bulsque Eve La Plume, e l’intervista alle attrici Katia Follesa, Rosalia Porcaro e Debora Villa, pronte per un tour nei teatri italiani con la commedia Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere. Al fianco del conduttore anche il suo “cast” di opinionisti e spalle ovvero Cristiano Malgioglio, Drusilla Foer, Iva Zanicchi, Alda D’Eusanio, Barbara Alberti, Francesca Barra e Annalisa Chirico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA