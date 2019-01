Danza con me, Roberto Bolle / Innovazione, ottimismo e spettacolo: si apre così il 2019 televisivo

Roberto Bolle ha aperto l’anno televisivo di Raiuno con un grande show di ballo, musica, intrattenimento, arte e cultura. Danza con me ha puntato sull’eccellenza italiana per augurare un eccezionale 2019 a tutti gli italiani. La seconda edizione del programma con Roberto Bolle ha portato sul palco ospiti di primissima qualità e prestigio, volti noti dal mondo della musica e dal panorama della danza chiaramente. Il padrone di casa aveva promesso un evento davvero speciale e così è stato, senza deludere nessuno. Durante la puntata c’è stato l’omaggio a Niccolò Paganini, il momento comico con De Luigi, l’intervento dei genovesi Luca e Paolo che hanno ricordato la strage del Ponte Morandi con un monologo toccante, ma anche Cesare Cremonini, prima al piano e poi in pista da ballo per un medley di grandi musical classici. Il tutto si è svolto nello studio dell’ex Fiera di Milano, una struttura davvero gigantesca, dove Bolle ha messo in scena un pezzo inedito coinvolgendo un braccio meccanico di oltre una tonnellata di peso.

Danza Con Me, la serata con Roberto Bolle è stata un successo

Tanti ospiti hanno calcato il palco insieme a Roberto Bolle in Danza con Me. Dal campione mondiale Neguin a Vincenzo Fesi e Remy Kouakou Kouame, con uno swing meraviglioso. In veste di conduttore abbiamo trovato Pif, acclamato a fine serata da un Roberto Bolle entusiasta. “Per me sei stato un grande compagno di viaggio” gli ha detto. Pif che ha introdotto diversi personaggi e ospiti, alternandosi con attori del calibro di Stefano Accorsi, il quale ha avuto molto spazio durante la serata. Non solo Accorsi dal mondo del cinema, ma anche profili del calibro di Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini e Rocco Papaleo. Quest’ultimi hanno promosso il loro ultimo film attualmente nelle sale, ovvero I Moschettieri del Re. Durante la puntata uno dei momenti preferiti dal pubblico di Rai Uno è stato il “duetto” speciale con l’artista bolognese, Cesare Cremonini. Il cantante felsineo è sempre stato poco attratto dalle dinamiche della televisione ma per Bolle ha voluto fare un’eccezione. Stupendo il risultato, con Cremonini sotto i riflettori sia in pista che al piano per buona parte della serata.

Danza con me, grandi partner per Roberto Bolle

Tra i grandi partner del famoso ballerino abbiamo visto la mitica Alessandra Ferri, alla quale si sono affiancate per la prima volta in televisione le altrettanto straordinarie Nicoletta Manni e Virna Toppi (Prime Ballerine del Teatro alla Scala di Milano), Polina Semionova (Prima Ballerina del Teatro di Berlino e interprete del Passage), Alexander Riabko (Primo Ballerino del Balletto di Amburgo), Melissa Hamilton (Prima Solista al Royal Ballet di Londra) e Elisa Badenes (Prima Ballerina del Balletto di Stoccarda). Insomma la Rai ha voluto fare le cose in grande, assecondando tutti i desideri di Roberto Bolle. La serata è stata un vero e proprio successo, come testimoniano i commenti dei fan del ballerino sui social network. Danza con me ha lanciato un messaggio positivo, portando con sè una ventata di cultura e di ottimismo. Che sia di buon auspicio per il 2019 appena cominciato.

La danza è vita per Roberto Bolle

Danza con me si è chiuso con una serie di esibizioni che hanno portato direttamente ai ringraziamenti di Roberto Bolle. Il protagonista della serata ha voluto dire grazie a tutti coloro i quali hanno lavorato sodo per realizzare la trasmissione, ma soprattutto si è messo ancora una volta a nudo per spiegare ai telespettatori il suo personalissimo perchè: “Come potrei non amare la danza? Non so mai cosa rispondere quando mi viene posta questa domanda. Le storie che ho voluto raccontare in Danza con Me hanno raccontato la mia storia, perchè la danza porta con sè ricordi e pensieri. Anche luce e sole danzano, il tempo e le stelle comete danzano. Ricordate che si torna sempre al punto di partenza e che anche i nostri errori danzano tanto che li chiamiamo passi falsi. Quando mi chiedono perchè danzo rispondo: come potrei non farlo? La danza è vita per me”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA