Desirée Maldera ha partorito / Foto è mamma, nato il primo figlio: “Sei una donna fortissima”

Desirée Maldera è diventata mamma. Un bambino bello e forte, come lei stessa ha sottolineato nel primo post dopo il parto del suo piccolino. Migliaia e migliaia sono i messaggi che l’ex tentatrice di Temptation Island ha ricevuto dai fan. Tra le stories si scorgono anche quelle della amiche più care della Maldera, che sono state al suo fianco nel corso di questi mesi e anche durante gli ultimi minuti. Loro tengono tra le braccia il bambino e commentano con bellissime parole l’amica. “Sei una donna fortissima” scrive una di loro, complimentandosi con il coraggio e la determinazione di Desirée. E, come loro, tantissimi fan della ragazza che, con i suoi modi schietti e talvolta sopra le righe, si è fatta amare da tanti già durante la sua avventura a Temptation Island. (Aggiornamento di Anna Montesano)

È nato il primo figlio di Desirée Maldera

Desireè Maldera ha partorito. L’ex tentatrice di Temptation Island è diventata mamma per la prima volta dopo un parto cesareo. “Sta benissimo, è bello e forte”, ha fatto sapere la neo mamma su Instagram Stories dove ha anche pubblicato la prima foto del suo piccolo principe. Tantissimi gli auguri che la Maldera sta ricevendo dai followers che, dopo aver seguito la sua gravidanza, si stanno complimentando per il regalo più bello ricevuto nella sua vita. Da oggi, dunque, mercoledì 2 gennaio, per Desireè Maldera inizia il capitolo più bello e importante della sua vita. Per l’ex tentatrice, dunque, il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi. Tra le tante foto c’è anche quella con cui la Maldera ha svelato il nome del suo bambino: Ginca. I fans, ora, aspettano di vederla in versione mamma (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Desideè Maldera in ospedale per il parto

Desireè Maldera sta per partorire. L’ex tentatrice di Temptation Island, con un video pubblicato su Instagram Stories e un post successivo ha annunciato l’imminente nascita del suo bambino. Felice e sorridente, in perfetta forma nonostante il pancione di nove mesi, la Maldera ha immortalato il momento mentre, sul letto d’ospedale, aspetta che il momento più atteso della sua vita arrivi. “Andiamo a partorire” – dice in un filmato girato questa mattina mentre la foto è accompagnata dalle seguenti parole – “Giuro non sapevo che il letto fosse verde acqua come il mio pigiamino”. Bellissima e al settimo cielo, la Maldera non vede l’ora di stringere tra le braccia il suo bambino, frutto del suo amore con il compagno Valerio. Desireè darà alla luce il primo figlio con parto cesareo avendo una soglia di sopportazione del dolore non troppo alta: “Non tollero il dolore della ceretta. Il parto non fa per me!”, ha spiegato diverse settimane fa sui social.

Desireè Maldera mamma: “mio figlio è stato cercato”

Desirèe Maldera che, negli ultimi giorni ha trovato anche il tempo di scrivere a Francesco Chiofalo che sta combattendo contro un tumore al cervello, ha vissuto una gravidanza serena e felice. L’ex tentatrice di Temptation Island che sta proteggendo la sua vita privata, sui social, è stata anche attaccata per essere rimasta incinta dopo pochi mesi dall’inizio della relazione. Desireè, senza peli sulla lingua, si è sempre difesa dichiarando che il suo bambino “è stato cercato”. Dopo nove mesi in cui lo ha portato in grembo, ora, l’ex tentatrice è pronta per iniziare l’avventura più bella della sua vita. Il 2019, dunque, per Desireè e il compagno Valerio non poteva iniziare meglio.





