Elisa Isoardi insultata sul web/ Critiche per la foto col fratello: “Sembra l’inizio di un porno”

Non c’è pace per Elisa Isoardi. La conduttrice de La Prova del Cuoco ed ex fidanzata del vicepremier Matteo Salvini finisce nuovamente nel mirino degli haters a causa di una foto pubblicata di recente su Instagram. In questa, la Isoardi è insieme al fratello, in un momento molto spontaneo che li vede guardarsi e sorridere, magari dopo una battuta simpatica. Peccato che qualcuno ha commentato lo scatto con parole per nulla gradevoli, anzi, addirittura volgari. È saltato agli occhi di molti il commento di un follower che, guardando lo scatto della Isoardi, ha così commentato: “Ciò non toglie che sembra la prima scena di un porno”. Un commento per molti davvero inappropriato, soprattutto per l’immagine postata dalla Isoardi che ben poco ricorda quanto descritto dall’utente, probabilmente, dietro un profilo fake.

NON SOLO CRITICHE PER ELISA ISOARDI

La foto pubblicata da Elisa Isoardi su Instagram è accompagnata anche da una didascalia. Eccola: “Una volta e adesso… Nei miei giovani anni di mattina avevo allegrezza, Di sera lagrime, Ora che ho più età, Comincio dubbioso il mio giorno, Ma sacra e serena è per me la sua fine.” E se lo scatto ha sollevato qualche commento poco piacevole, tra i quali anche quello volgare prima citato, sono in tanti ad essersi complimentati per la foto e per la complicità che ne traspare. “Che bel posto capisco quando dici casa dove sta la famiglia, sembra un posto incantato, nel bosco. – scrive una fan della Isoardi, che conclude – Bellissima, complimenti a te e alla casa.” D’altronde, neppure la conduttrice si fa toccare dai commenti negativi, alla quale, purtroppo come molti altri vip, è ormai abituata.





