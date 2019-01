Euridice Axen a Vieni da me/ Single dopo Raul Garcia Pena, divo de Il Segreto: “il mio uomo ideale è…”

Chi è l’uomo ideale di Euridice Axen? L’attrice, protagonista del film tv “Basta un paio di baffi” per la serie “Purchè finisca bene” in cui recita accanto a Sergio Assisi, ospite di Vieni da me, conferma di essere tornata single dopo la fine della storia d’amore con Raul Garcia Pena, attore spagnolo, divo de Il Segreto. Bellissima e biondissima, Euridice Axen, insieme a Caterina Balivo, sceglie il suo uomo ideale tra quelli con cui ha lavorato e con cui ha condiviso parte della sua vita. Si parte da Riccardo Scamarcio e Renato Zero: tra i due, Euridice Axen sceglie Renato Zero. Il motivo? Ha scelto, indirettamente, il suo nome: “io ho fatto un video musicale di Renato Zero che si chiama ‘alla fine’, diretto da Alessandro D’Alatri, però, Renato lavorò con mia mamma nello spettacolo L’Orfeo nove dove interpretava l’Euridice ed è per questo che mi chiamo così e c’era Renato Zero nel ruolo del mercante di fiori”, spiega l’attrice. Tra Renato Zero e Paolo Sorrentino, invece, sceglie il regista che l’ha scelta come una delle protagoniste del film Loro. Il regista resiste a lungo per la sua grande artistica e per la grande opportunità che le ha dato.

EURIDICE AXEN: “GIAMPAOLO MORELLI IL MIO UOMO IDEALE”

Con Paolo Sorrentino, Euridice Axen ha lavorato sia in “Young pope” che in “Koro”. Il regista è il preferito dell’attrice fino a quando non arriva Gianpaolo Morelli: “Paolo Sorrentino lo mette tra i maestri perché è inarrivabile, ma scelgo Gianpaolo Morelli”. L’attore, interprete de L’ispettore Coliandro, lancia così la sfida a Roberto Farnesi con cui Euridice Axen ha girato Le tre rose di Eva. Tra i due, però, vince Gianpaolo Morelli che è l’uomo ideale dell’attrice: “scelgo Gianpaolo perché è umano”, spiega l’attrice che resta single. Tanti, dunque, gli uomini con cui la Axen ha avuto il piacere di lavorare. Tutti, però, sono rimasti colleghi e amici. Attualmente senza un fidanzato, nei prossimi mesi, riuscirà a trovare l’amore?

© RIPRODUZIONE RISERVATA