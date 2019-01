Francesco Chiofalo, tumore al cervello/ Foto dall’ospedale, “idoneo a intervento, ho paura ma voglio vivere”

Manca sempre meno alla delicata operazione chirurgica alla quale Francesco Chiofalo si sottoporrà nei prossimi giorni per rimuovere il tumore al cervello. L’ex protagonista di Temptation Island ha postato nella giornata odierna una nuova foto su Instagram con la quale ha voluto rendere partecipi i suoi follower non solo del suo attuale stato d’animo ma anche di quello che sta vivendo in questi giorni di pre-ospedalizzazione. Nella foto, Francesco è ritratto in un corridoio dell’ospedale San Camillo Forlanini dove preso sarà sottoposto al lungo intervento di 18 ore, mentre ha in mano una cartella clinica, si presume quella contenente tutti gli esami medici fatti in questi giorni. “Ho deciso di postare una foto all’interno dell’ospedale perchè per me oggi è un giorno molto importante”, ha esordito Chiofalo. Proprio questo mercoledì, infatti, ha spiegato che si chiuderà il suo percorso di pre-ospedalizzazione che anticipa l’operazione alla quale si sottoporrà solo tra pochi giorni. Prima di entrare in sala operatoria, infatti, è stato necessario effettuare tutta una serie di analisi areni, polmoni e fegato. “Dato che mi dovrò sottoporre ad un intervento al cervello molto complicato, lungo e pericoloso”, ha spiegato il giovane.

FRANCESCO CHIOFALO, PAURA PRIMA DELL’INTERVENTO AL CERVELLO

Grazie agli esami medici ai quali si è sottoposto in questi giorni, Francesco Chiofalo ha avuto la conferma che il suo corpo è in grado di sopportare le 18 ore di intervento per la rimozione del tumore al cervello. “Ho superate tutte le visite di controllo con successo, quindi sono idoneo per l’operazione”, ha spiegato nel lungo post Instagram. Oggi, dunque, ha ufficialmente ricevuto il nulla osta per potersi sottoporre all’intervento. “Oramai sono agli sgoccioli… mancano veramente pochissimi giorni”, ha aggiunto, lasciando trapelare tutta l’ansia. A breve, infatti, Francesco entrerà in sala operatoria dove spera di poter vincere la sua battaglia iniziata all’improvviso e che gli ha ovviamente cambiato la vita in pochi giorni. “La paura è tanta”, ha commentato, “ma c’è in me molta speranza e voglia di vivere”. Negli ultimi giorni sono stati numerosi coloro che, dopo aver appreso della drammatica notizia, hanno manifestato vicinanza all’ex volto di Temptation Island con messaggi di solidarietà e supporto, spronandolo ad essere sempre positivo ed ottimista di fronte a questo enorme ostacolo che dovrà affrontare a breve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA