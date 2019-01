Gianna Nannini / “L’inarrestabile Gianna”: “Un pensiero libero non può mai essere imprigionato” (Unici)

Per Gianna Nannini “un pensiero libero non può mai essere imprigionato” ed è con questa consapevolezza che questa sera sarà ospite su Rai due dell’appuntamento in seconda serata con Unici. La puntata, dal titolo “L’inarrestabile Gianna”, si concentrerà in particolare sulla carriera, sul talento e sull’energia di una delle poche vere rock star tutte italiane e a raccogliere la sua testimonianza ci sarà ancora una volta il conduttore Giorgio Verdelli, che darà vita a un’intervista in esclusiva partendo proprio dalle preziose testimonianze fornite dai filmati custoditi nelle teche Rai. Il pubblico potrà infatti rivedere alcune immagini dei suoi concerti più importanti, senza dimenticare le date dell’ultimo tour in Germania, dove l’artista non ha nascosto il suo amore per il pubblico tedesco. Spazio poi ai duetti che hanno segnato la sua straordinaria carriera, come quelli con Carmen consoli, Laura Pausini e Fiorella Mannoia.

“È una presenza che rassicura un po’ tutti”

Unici racconterà questa sera una Gianna Nannini inedita, nota al suo grande pubblico per la sua straordinaria energia, ma anche per la sua incessante passione. A rivelarlo è in anteprima Massimo Bonelli, manager e artista nonché organizzatore Concerto del Primo Maggio Roma: “Gianna è un’artista apprezzata ed amata da tutti perché ha mantenuto negli anni una forza e una coerenza comunicativa costante e sempre in crescita – conferma l’editore raggiunto dal programma di Rai 2. “È una presenza che rassicura un po’ tutti – rivela inoltre nel corso dell’intervista – La sua presenza al concerto del Primo Maggio dà forza a tutto il cartellone. Nel corso della serata sarà inoltre possibile osservare alcune immagini catturate sul palco del concertane, realizzate attraverso video inediti e trasmesse per la prima volta in esclusiva.

Riccardo Scamarcio: “Gianna è travolgente”

A raccontare la straordinaria carriera di Gianna Nannini a Unici saranno alcuni dei personaggio più amati del mondo dello spettacolo. Fra questi anche Riccardo Scamarcio, che in un video promo pubblicato in anteprima sul profilo ufficiale della cantante, rivela che “Gianna è travolgente”. Secondo l’attore, infatti, la Nannini è in grado di trascinare tutti all’improvviso nel suo mondo e proprio per questo può essere considerata come “una creatura unica”. A dire la sua, nel corso del programma condotto da Giorgio Verdelli, anche Emma Marrone, per la quale “Gianna è unica perché è sempre stata una donna libera”. A inviare il suo messaggio anche Laura Pausini, che si definisce senza mezzi termini una sua grandissima fan, oltre a Giuliano Sangiorgi, che parlerà della sua esperienza al fianco dell’artista.



