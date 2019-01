IVANA MRAZOVA E LUCA ONESTINI/ Video, sorpresa a RTL 102.5: “sto pensando di mettere su famiglia”

Nessuna crisi tra Ivana Mrazova e Luca Onestini. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 fanno coppia fissa da circa un anno ed hanno grandi progetti per il futuro. La conferma è arrivata in queste ore durante una puntata di “Miseria e Nobiltà”, il programma radiofonico che Onestini conduce con Raffaello Tonon su RTL 102.5. Durante la diretta la modella ha pensato bene di chiamare in diretta per fare una bella sorpresa al suo fidanzato, che immediatamente ha riconosciuto la voce e la risata. “Tra il nome e la voce mi sembra di riconoscerla” ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne. Poi Ivana racconta i suoi propositi per il 2019: “comunque i miei propositi sono quelli di mettere su famiglia con il mio fidanzato, una cosa piccola”. Una vera e propria dedica d’amore che Onestini ha voluto condividere con tutti i suoi follower sui social.

Ivana Mrazova fa una sorpresa a Luca Onestini

La storia d’amore tra Ivana Mrazova e Luca Onestini prosegue a gonfie vele. La modella, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2017, è follemente innamorata dell’ex tronista di Uomini e Donne conosciuto proprio durante la sua esperienze all’interno della casa più spiata d’Italia. Un amore nato solo alcuni mesi dopo l’uscita di entrambi dalla casa, che continua alla grande. L’ennesima conferma è arrivata in queste ore con la sorpresa che la modella ha voluto fare al suo fidanzato chiamandolo in diretta a RTL 102.5. Una sorpresa che Luca ha voluto pubblicare nelle sue Instagram Stories allegando anche un brevissimo messaggio: ” Non ci si annoia mai con lei, sempre a scherzare! Manco in diretta posso stare tranquillo”. La sorpresa ha fatto letteralmente impazzire i fan della coppia che ora attendono solo il grande giorno: ossia il matrimonio dei due. Non è una novità, infatti, che la coppia sembrerebbe pronta a mettere su famiglia, come del resto ha confermato la stessa Ivana, e di volersi sposare. Non resta che attendere la conferma ufficiale e la data delle future nozze. (Clicca qui per vedere le Instagram Stories di Luca Onestini)

