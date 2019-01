JANE ALEXANDER ED ELIA FONGARO/ Capodanno insieme, dediche e commenti negativi: “Non ponetevi limiti…”

Jane Alexander ed Elia Fongaro sono visibilmente presi ed innamorati. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, non si sapeva bene come sarebbe potuto andare a finire tra i due. Ed infatti l’ex Velino, in più di una occasione è stato accusato di fingere e di essere solo un bravo attore in cerca di popolarità. Anche fuori dalle quattro mura di Cinecittà, la coppia continua a non convincere i followers oppure i semplici curiosi, scatenando commenti non esattamente carini. L’attrice però, oltre a replicare a puntino, si è perfettamente resa conto che occorre farsi scivolare addosso i pensieri altrui, cercando di portare avanti la sua storia con Elia, senza riflettere troppo su ciò che invece pensano gli estranei. Per questo motivo, anche la loro reciproca dedica di Capodanno è stata oggetto di critiche. E così, mentre la Alexander ha dovuto rispondere per le rime agli haters, il buon Elia ha risposto alla dedica, con sentite parole di trasporto. “Auguri Auguri Auguri per un Anno Straordinario che Vi porti tanta tanta Felicità come io in questo momento perché si oggi sono Felice e non poteva iniziare l’anno in maniera migliore… per cui speriamo sia 2019 ogni giorno così e lo auguro anche a Voi! Siate Felici, combattete per esserlo, non ponetevi Limiti, lottate e conquistate ciò che desiderate!”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

IL NUOVO ANNO ALL’INSEGNA DELL’AMORE

Jane Alexander ed Elia Fongaro hanno iniziato all’insegna dell’amore il nuovo anno. Se il 2018 li ha fatti incontrare, conoscere e innamorare, il 2019 sarà l’anno dei grandi progetti per la coppia del Grande Fratello Vip che, oltre ad aver trascorso insieme il giorno del compleanno dell’attrice, ha iniziato allo stesso modo il nuovo anno sperando che sia di buon auspicio. Jane, in particolare, accanto al modello, appare rinata. Felice, sempre sorridente e innamorata, la Alexander ha dedicato al giovane fidanzato un pensiero importante in vista dei prossimi dodici mesi che spera di affrontare accanto a lui. “Sei un Uomo meraviglioso, premuroso, divertente, con delle fossette che farebbero scogliere un iceberg, intelligente, intuitivo, bello come il sole e sensuale da morire. Ed io questo 2019 l’ho cominciato con te. Che cu*o Jane, stavolta me lo dico da sola”, ha scritto l’attrice. Le parole della Alexander, però, hanno nettamente diviso i suoi followers.

JANE ALEXANDER ED ELIA FONGARO: I FANS NON CREDONO AL MODELLO

Se sui sentimenti di Jane Alexander nessuno ha mai avuto dubbi, la stessa cosa non accade per Elia Fongaro che, ancora oggi, a distanza di tempo, viene accusato di fingere. Secondo alcuni followers, infatti, il modello non sarebbe totalmente sincero nei confronti dell’attrice. “Non credo minimamente a lui. Ha avuto simpatia per lei nella Casa e si è trovato in mezzo a qualcosa a cui neanche lui credeva. Poi per facciata, per convenienza, ha continuato. Sfrutta il momento e poi la molla”, è una delle tante critiche rivolte ad Elia che, al contrario, ha dichiarato di vedere il suo futuro con Jane. A difendere il modello è stata la stessa Jane che, sicura dei sentimenti che il compagno prova per lei, ha prontamente replicato: “Io gli credo e penso che basti questo. Ti auguro uno splendido 2019”. Jane, dunque, non crede affatto a ciò che scrivono i fans, ma solo a ciò che vive quotidianamente.





© RIPRODUZIONE RISERVATA