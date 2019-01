Kanye West contro Drake / “Ho scoperto che segue mia moglie Kim Kardashian su Instagram”: lo scontro continua!

Che tra Kanye West e Drake non scorresse buon sangue era cosa ben nota, soprattutto dopo i tweet che il rapper di “Ye” aveva scritto a metà dicembre contro il collega. Gli attacchi, però, sono ripartiti nelle ultime ore e tutto dopo una scoperta che ha infastidito non poco West. La colpa di Drake, questa volta, sta nell’essere un follower di sua moglie, Kim Kardashian. Così in un tweet, poi cancellato dopo poco, Kanye West ha scritto: “Non sapevo fino a questa mattina che Drake seguisse mia moglie su Instagram dallo scorso settembre” – e ancora – “Ho dovuto tirare fuori questa cosa perché è la più incasinata di tutte”. In effetti, Kanye spiega poi nei dettagli cosa più lo ha infastidito di questa inaspettata scoperta nel suo lungo sfogo, poi cancellato.

Kanye West e Drake, la guerra social continua

“Immagina avere dei problemi con qualcuno e scoprire che segue tua moglie su Instagram. – scrive ancora il rapper, riferendosi a Drake – Noi auguriamo il meglio a quest’uomo e preghiamo che trovi la stessa felicità che abbiamo noi” ha aggiunto. Il tutto è stato però cancellato pochi minuti dopo. A metà dicembre, Kanye West si era tuttavia già sfogato su Twitter contro Drake. Il tutto è nato perché Drake gli avrebbe chiesto un’autorizzazione sulla canzone “Say What’s Real” prodotta dal primo nel 2009 e uscita nel mixtape del secondo “So Far Gone”. Da una richiesta tutto è poi degenerato in decine di messaggi di accusa che hanno coinvolto anche Travis Scott a Pusha T, e ancora Kris Jenner e Michael Jackson. Una guerra che, a quanto pare, non accenna a fermarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA