LA LEGGENDA DI UN AMORE – CINDERELLA/ Su Rai 3 il film con Drew Barrymore oggi, 2 gennaio 2019

NEL CAST ANCHE DOUGRAY SCOTT

La leggenda di un amore – Cinderella, il film in onda su Rai 3 oggi, mercoledì 2 gennaio 2019 alle ore 21,15. E’ una rivisitazione della fiaba di Cenerentola, di produzione americana diretta nel 1998 dal regista Andy Tennant con Drew Barrymore nella parte della protagonista Danielle De Barbarac e Dougray Scott che ha il ruolo del Principe Henry. Del cast fanno parte anche Anjelica Huston nella parte della Baronessa Rodmilla De Ghent, Timothy West ha il ruolo di Re Francis, Melanie Lynskey è Jacqueline De Ghent e Patrick Godfrey ha la parte di Leonardo da Vinci. Il dettaglio della trama.

LA LEGGENDA DI UN AMORE – CINDERELLA, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

‘La leggenda di un amore – Cinderella’ vede la protagonista, Danielle De Barbarac, crescere da bambina felice fino all’età di otto anni in compagnia del padre Auguste. Quando l’uomo però improvvisamente viene a mancare, la piccola Danielle si trova di fatto estranea in casa sua, cresciuta come una serva dalla matrigna, la Baronessa Rodmilla, e dalle sorellastre Marguerite e Jacqueline. Per iniziare a riscattare la sua difficile condizione, Danielle inizia a travestirsi da nobildonna e a frequentare alcune feste, nelle quale conosce il principe Henry. Tra i due è immediatamente amore, ma Danielle non ha il coraggio di rivelare la sua vera, umile condizione. Danielle viene invitata da Henry al gran ballo, pur non potendovi tecnicamente partecipare in quanto non effettivamente nobile. La ragazza ha un durissimo scontro con la matrigna, che vuole far indossare alla sorellastra l’abito nuziale della madre di Danielle. Rodmilla infligge a Danielle una durissima punizione, ma la ragazza viene tratta in salvo da Leonardo Da Vinci, in visita in Francia e che ha preso a benvolere la ragazza, intravedendone i tratti di vera nobiltà. Leonardo convince Danielle a partecipare al ballo e il principe Henry si persuade a presentarla alla madre prima che la ragazza potesse rivelargli le sue reali origini. La situazione precipita quando Rodmilla per vendicarsi rivela che Danielle è solamente serva nella sua casa. Henry si infuria ritenendola una bugiarda e Danielle scappa via, perdendo la scarpetta sulle scale del palazzo. La Baronessa vende la figliastra a un creditore, ma Danielle, dopo essere fuggita dal suo aguzzino, viene salvata dal principe Henry che la ritrova grazie alla scarpetta smarrita e la porta a vivere a palazzo, decidendo di sposarla. Inoltre il principe priverà del titolo la baronessa e Marguerite per le loro malefatte, saranno costrette a servire a palazzo così come aveva fatto Danielle, che tiene invece con sé l’altra sorellastra Jacqueline, che era sempre stata gentile con lei.

