Lady Gaga si sposa a Venezia, matrimonio da 5 milioni/ Nozze sul Canal Grande, ecco quando

Lady Gaga si sposerà a Venezia con un matrimonio da 5 milioni di euro e che si terrà sul Canal Grande. Ovviamente al suo fianco ci sarà il suo sposo, il manager Christian Carino di 50 anni. Al momento ci sono dubbi però sulla data anche se pare che le nozze dovrebbero essere alla fine del 2019. Sarà una cerimonia faraonica con grandissimo sfarzo a iniziare dal vestito della splendida sposa. Non è però la prima volta che si parla per lei di un matrimonio a Venezia, visto che la notizia era già uscita nel 2012. Il legame con la città lagunare si è rafforzato di recente quando Lady Gaga è stata protagonista al Festival del Cinema con il film di Bradley Cooper “A star is born” dove è stata protagonista. Sono diversi i vip che hanno scelto Venezia per celebrare le proprie nozze tra cui anche George Clooney che nel 2014 si era unito ad Amal con tantissimi presenti tra invitati, curiosi e paparazzi.

Lady Gaga si sposa a Venezia, matrimonio da 5 milioni: gli invitati

Per il matrimonio di Lady Gaga e Christian Carino a Venezia verranno spesi 5 milioni di euro, ma chi saranno gli invitati? Sicuramente c’è grande curiosità di vedere quali saranno gli invitati. Tra le tanti star pare sicura la presenza di Elton John con il quale Lady Gaga ha costruito in anni di carriera una grande amicizia. Ci sarà poi Bradley Cooper con il quale la cantante ha recitato nel primo film diretto dallo stesso, “A star is born”. Tra i personaggi del mondo della moda ci sarà sicuramente Donatella Versace che si vocifera sia stata scelta per disegnare il vestito della sposa. Al momento proprio sull’abito bianco che indosserà la star non ci sono informazioni, ma da qui alla fine dell’anno, quando si dovrebbe svolgere il matrimonio, c’è tempo anche se le domande sono ancora moltissime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA