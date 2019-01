MEGGHI GALO E GIORGIA CALDARULO/ Video, le due ex corteggiatrici “Non siamo tro*e, noi siamo inaccessibili”

Megghi Galo e Giorgia Caldarulo, le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne hanno deciso di rilasciare un’intervista doppia al primo numero di Corona Magazine. Nel backstage, pubblicato sul canale YouTube del sito, si vedono le due influencer giocare con la camera in un breve filmato destinato a far discutere. “Comunque per chi vedrà questo video e penserà che noi siamo troxx, non siamo troxx perchè noi siamo inaccessibili, semplicemente ci comportiamo da bitches, ma tu non potrai averci” dice Giorgia in camera. Poi parte l’intervista doppia in cui le due ex corteggiatrici si raccontano.

Megghi Galo e Giorgia Caldarulo: intervista doppia

Si parte con Megghi Galo che si presenta: “Mi chiamo Megghi come Maggie dei Simpson” a cui fa eco Giorgia. Alla domanda “cosa fate nella vita?”, entrambe rispondono “influencer”. Le due ex corteggiatrici vivono a Milano e non si tirano indietro nel rispondere anche a domande hot. “Posizione preferita a letto?” per Megghi non ci sono dubbi “la vecchia pecora”, mentre Giorgia preferisce “io sopra”. “Più Rocco o più ricco?”: Megghi risponde “insieme è meglio”, mentre Giorgia “onestamente tutte e due, la combo ci piace, la doppietta”. Poi alla domanda “se vi chiedessi di togliervi tutto”, le due ex corteggiatrici non se lo fanno ripetere due volte e si sfilano le felpe per la gioia del pubblico maschile.

Chi sono Megghi Galo e Giorgia Caldarulo

Megghi Galo e Giorgia Caldarulo sono entrambe passate per il dating show “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Poi entrambe hanno cominciato a farsi conoscere come influencer nel web. Non solo, visto che la loro “carriera” potrebbe prendere il volo; nel numero di Chi uscito nelle edicole lo scorso 12 dicembre si parla di una possibile partecipazione di Megghi Galo nel nuovo film di Charlie’s Angels con Kristen Stewart. Ecco cosa si legge nel settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Solo un’italiana, la giovane influencer Megghi Galo, è stata scelta per partecipare, a Istanbul, alle riprese del film americano Charlie’s Angels accanto a Kristen Stewart, celebre per la saga Twilight”. Giorgia Caldarulo, invece, dopo aver corteggiato Paolo Crivellin si è fatta conoscere nel mondo del gossip per un bacio con Cameron Dallas durante la settimana della moda. “Era per Dolce & Gabbana, volevano ricreare sotto il Duomo di Milano quella famosa foto scattata a New York. Ho capito quanto sarebbe stata bella e ho detto ok, ci sto. Giorgia è una persona fantastica. L’ho incontrata solo quel giorno, ma è fantastica. Una persona magnifica. Ed è anche bellissima, cioè, wow! Davvero bellissima” ha raccontato la star di YouTube.





© RIPRODUZIONE RISERVATA