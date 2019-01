Oroscopo Paolo Fox 2019/ Scorpione anno importante, gli altri segni? (oggi 2 gennaio)

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 2 GENNAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista su LatteMiele anche per la giornata di oggi, 2 gennaio 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. Lo Scorpione vive un anno di scelte importanti che inizia già a farsi sentire. Tra sabato e domenica c’è grande forza con la Luna che invita ad amare. C’è buon auspicio per il fatto che la Luna ha iniziato il suo percorso il 1° gennaio proprio nel segno. Questo è un anno di rinnovamento e liberazione soprattutto se si è stati male o si sono avuti altri problemi.

L’Acquario ha tre giorni interessanti e c’è grande voglia di riconquistare una persona. Forse a gennaio si avrà questa possibilità. Le coppie che non hanno avuto problemi a dicembre possono a tornare a miti consigli con Giove e Luna favorevole che restituisce passione e desiderio. C’è voglia di raggiungere risultati. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

VERGINE CHIUSO A RICCIO, SEGNI FLOP

Sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci sui segni flop della giornata di oggi, 2 gennaio 2019. La Bilancia sta subendo ancora le difficoltà di un 2018 faticoso. Alcuni si mangiano le mani e c’è stato un errore che ora obbliga al cambiamento. Alcune cose sono in embrione soprattutto dal punto di vista sentimentale. La Vergine si è letteralmente chiusa a riccio. Si stanno vivendo dei rapporti importanti, con le stelle che sono polemiche e rischiano di fare buon viso a cattivo gioco. Questo è un momento in cui non tutti sono in grado di vivere le emozioni nella giusta maniera. Si rischia di vivere un cambiamento importante, ma soprattutto di non essere pronti a farlo. Questo è il momento in cui forse alcuni stanno vivendo delle situazioni complicate e non sanno come affrontarle. Alcuni sono carichi sotto diversi punti di vista, ma non sono comunque pronti a dire la loro. Servirà del tempo per riuscire a recuperare e a ottenere dei risultati.

SAGITTARIO PRONTO A INNAMORARSI, SEGNI AL TOP

Analizziamo i segni flop della giornata di oggi, 2 gennaio 2019, seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L’Ariete si può dire francamente ottimista per un cielo interessante e che regala speranze. Sarà questo un anno di rivalsa che regalerà ottime prospettive. Il Toro ha un buon oroscopo e si può presto trovare ad affrontare situazioni complicate, cercando di prenderle sempre e comunque di petto. Il Sagittario è in un momento in cui si trova in condizione di forza. Cerca sempre di essere razionale ed è pronto ad affrontare ogni problema con grande intelligenza e personalità. In amore potrebbero accadere cose importanti, questo è il momento di innamorarsi ma lo si deve fare con personalità e senza sottovalutare i minimi particolari. Attenzione dunque a farsi ipoteticamente sfuggire di mano quello che potrebbe essere un incontro davvero molto importante anche in vista del futuro.



