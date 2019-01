PIXELS/ Su Rai 2 il film diretto da Chris Columbus oggi, 2 gennaio 2019

NEL CAST ADAM SANDLER

Pixels, il film fantastico in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 2 gennaio 2019 alle ore 21,05. E’ una pellicola fantastica che è stata girata nel 2015 dal regista Chris Columbus e vede il cast composto da Adam Sandler nella parte di Sam Brenner, Kevin James nel ruolo del presidente William Cooper “Ciube”, Ashley Benson nella parte di Lady Lisa e Matt Lintz nel ruolo di Matty Van Patten. Completano il cast molti altri attori tra cui evidenziamo Jane Krakowski, Matt Frewer, Josh Gad, Peter Dinklage, Sean Bean che ha il ruolo del Caporale Hill, Michelle Monaghan è il Tenente Colonnello Violet Van Patten, Denis Akiyama, Brian Cox e fa anche un’apparizione la grande campionessa di tennis Serena Williams per un cameo nei panni di sé stessa. Ma adesso vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

PIXELS, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

‘Pixels’ inizia negli anni Ottanta con la storia dell’amicizia di Sam Brenner e di William Cooper, due ragazzini appassionati di videogiochi, col boom dell’inizio degli anni Ottanta che sta conquistando l’America. I due, nonostante il loro ruolo di grandi esperti non riescono a vincere un contest della NASA che manderà sullo spazio alcune immagini della cultura più rappresentative del mondo moderno, videogiochi compresi. La vittoria in finale per spedire le immagini più spettacolari dei vari videogiochi non è di Sam ma dell’imbattibile Eddie Plant, che avrà l’onore di veder inviato il filmato della sua vittoria nello spazio. A trent’anni di distanza da questi accadimenti, Sam non ha perduto le sue passioni da ‘nerd’ diventando una sorta di aggiustatutto che si guadagna da vivere girando di casa in casa aggiustando apparecchiature, mentre William ha fatto una straordinaria carriera in politica diventando Presidente degli Stati Uniti, pur attraversando un momento di crisi del suo mandato.

I due amici si ritrovano quando William richiama Sam per consultarlo su un folle accadimento, la base militare statunitense di Guam viene attaccata, ma le immagini sembrano chiaramente mostrare come le navette siano identiche a quelle di un famosissimo videogioco della loro gioventù, ovvero Galaga. E’ il preludio a una battaglia intergalattica, gli alieni infatti hanno attaccato la Terra prendendo spunto dai videogiochi più famosi, e gli alieni confermano le loro intenzioni attaccando il Taj Mahal in India con una navicella stile Arkanoid.

Alla fine la battaglia sarà combattuta e con una serie di altri protagonisti del mondo dei videogames, con Sam che sarà decisivo salvando la Terra e riuscendo a battere il nemico finale e più pericoloso che aveva assunto le sembianze di Donkey Kong, proprio il videogioco nel quale era stato sconfitto nella finale del contest di trent’anni prima.



© RIPRODUZIONE RISERVATA