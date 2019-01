Romina Power e la mamma di Al Bano, frecciatina alla Lecciso/ Foto, continua la “guerra” sui social

Romina Power e la mamma di Al Bano Carrisi sono nuovamente insieme su Instagram, una frecciata indiretta a Loredana Lecciso. Continua la “guerra” social tra le due donne della vita del cantante di Cellino San Marco. Sembra una soap opera che al momento non ha intenzione di chiudersi. Intanto divampano le polemiche per l’affetto mostrato dalla mamma del cantante nei confronti della sua ex moglie. Il tutto è arrivato per il compleanno di Donna Iolanda che di recente ha festeggiato i 96 anni. La donna è davvero molto legata alla mamma dei suoi nipoti e così le due si sono fotografate insieme con un selfie che vede l’anziana mamma di Al Bano coccolare Romina Power. Quest’ultima ha scritto su Instagram: “Tanti, tanti auguri Iolanda per i tuoi novantasei anni vissuti con amore e dignità, ti voglio bene“, clicca qui per l’immagine e per i commenti dei follower. Nel post però non c’è Al Bano e che sia stato proprio lui a scattare la foto?

Romina Power e la mamma di Al Bano, frecciatina alla Lecciso: la polemica per Capodanno

La polemica per la foto di Romina Power e la mamma di Al Bano, considerata da alcuni una frecciata a Loredana Lecciso, fa seguito a quanto accaduto a Capodanno. Nella notte che sanciva il passaggio dal 2018 al 2019 il cantante di Cellino San Marco ha passato del tempo con la sua ex moglie Romina, con la Lecciso che però non si è ovviamente arrabbiata conoscendo le dinamiche di quanto accaduto. Quest’ultima infatti aveva avuto la possibilità di passare con l’artista e la sua famiglia la notte di Natale. Sicuramente si è stabilito un equilibrio tra i tre che non è per tutti facile da capire, ma che vive nel rispetto delle due donne che hanno vissuto una splendida storia d’amore con Al Bano. Nonostante questo il pubblico vorrebbe saperne di più e in molti continuano a sognare di rivederlo insieme in maniera ufficiale con quella Romina Power con la quale aveva fatto sognare tanti anni fa tutto il mondo dello spettacolo.

