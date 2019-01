Simona Ventura, lascia Mediaset e torna in Rai/ Condurrà “The Voice” ma i fan sognano “Quelli che il calcio”

Simona Ventura lascia ufficialmente Mediaset per tornare in Rai. Lo ha annunciato il Direttore Generale dei Palinsesti Mediaset Marco Paolini a Il Messaggero. «Un peccato. Temptation Vip le era venuto bene. Ma è la legge del telemercato». Così ha replicato quando gli è stato fatto notare che l’azienda non si è strappata i capelli per l’addio della popolare conduttrice. Una dichiarazione laconica che, secondo Il Tempo, ribadisce «quanto poco sia amata ai vertici di Cologno Monzese (in parte anche per errori della stessa Super Simo, nda)». Della serie; brava, ma non sempre, quindi se vuole andare, vada. Intanto Simona Ventura torna in Rai e i suoi fan sognano già di rivederla al timone di “Quelli che il calcio”, un’ipotesi non così peregrina. Per il momento condurrà la nuova edizione di “The Voice” su Rai2, dove è stata richiamata per volere del direttore Carlo Freccero. Quest’ultimo dunque colpisce ancora: dopo essersi accaparrato la nuova stagione di “The Good Doctor”, punta tutto su un cavallo di razza.

SIMONA VENTURA, LASCIA MEDIASET E TORNA IN RAI

Simona Ventura si è rilanciata grazie a Maria De Filippi ed era pronta a fare il bis con Temptation Island Vip, il “reality delle corna”, ma la chiamata della Rai l’ha convinta a dire no anche a “La Pupa e il Secchione”. Dopo la parentesi in Sky e la partecipazione all’Isola dei Famosi come naufraga, per la Ventura si erano aperte le porte della Fascino dell’amica De Filippi che l’ha voluta prima a Selfie, poi ad Amici e infine a Temptation Island Vip. Ora il ritorno alle origini, alla rete che ha ospitato i successi più importanti della sua carriera. Una scelta a sorpresa quella della conduttrice, ma sicuramente non inaspettata, perché da tempo gli addetti ai lavori sottolineavano come il rapporto tra Simona Ventura e i vertici Mediaset non fosse proprio idilliaco. E rimarcavano anche il fatto che le nuove opportunità erano arrivate sempre e solo grazie a Maria De Filippi. Ora comunque torna ad essere uno dei volti di punta della Rai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA