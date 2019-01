UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Federica Lepanto tronista? “Vorrei amare di nuovo” (Trono Classico)

Le scelte di Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi sono sempre più vicine. I due tronisti, presenti a Uomini e Donne sin dall’inizio della stagione, sceglieranno la donna della loro vita nelle prossime settimane nonostante abbiano ancora qualche dubbio. Con l’inizio della seconda parte della stagione, sul trono, arriveranno nuovi protagonisti. Tra i tanti nomi che stanno circolando spunta anche quello di Federica Lepanto, tornata single dopo la fine della storia con Gianfilippo Levuri. La vincitrice del Grande Fratello 14 ha così lanciato un appello a Maria De Filippi per potersi nuovamente mettere in gioco, sentimentalmente parlando, nel suo programma. Nello studio del trono classico sono nate tantissime coppie e, nonostante la sofferenza per la fine di una storia durata due anni, la Lepanto non perde la fiducia nell’amore, convinta di poter tornare ad amare ed essere felice come lo è stata accanto all’ex fidanzato.

UOMINI E DONNE: FEDERICA LEPANTO VUOLE IL TRONO

L’appello di Federica Lepanto ha già fatto il giro del web. L’ex gieffina, così, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha spiegato ai followers i motivi per i quali, qualora la redazione di Uomini e Donne decidesse di concederle una possibilità, direbbe sì. “Molti mi chiedete perché voglio il trono e alcuni pensano che lo farei solo per visibilità” – esordisce la Lepanto – “vorrei sentirmi di nuovo protagonista della mia vita e so che la poltrona della Cara regina della tv mi potrebbe dare questa opportunità, vorrei amare di nuovo e sentirmi amata , vorrei avere l’opportunità di confrontarmi con più ragazzi per non commettere l’errore di fermarmi al primo, perché purtroppo quando intraprendo una conoscenza non riesco a lasciarmi aperte le altre porte ( e come se mi sentissi con più piedi in una scarpa) e ciò sul trono non accadrebbe perché sarebbero tutte conoscenze lecite e alla luce del sole!”. Maria De Filippi, dunque, le darà una possibilità?

