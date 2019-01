Uomini e donne/ Giovedì si riprende con le registrazioni a cominciare da Gemma e Rocco? (Trono Over)

Pausa finita, o quasi. Da lunedì Uomini e donne tornerà in onda con una nuova puntata del trono over che andrà avanti fino a mercoledì e proprio per questo si tornerà anche in studio per le nuove registrazioni. Maria De Filippi chiude i conti con la sua vacanza sulla neve per tornare a gestire i suoi programmi in attesa dei serali e non solo quello di C’è Posta per Te o Amici, ma anche di Uomini e donne con le scelte dei tronisti e non solo. Ma quando si tornerà in studio? Secondo le prime anticipazioni sembra che proprio giovedì 3 gennaio, domani, dame e cavalieri potrebbero tornare in studio per quella che potrebbe essere la prima maxi puntata in onda a febbraio. Si ripartirà quindi da Rocco e Gemma o tra loro sarà successo qualcosa di particolare in questo Capodanno? Saranno stati insieme oppure no?

IL 2019 DEL TRONO OVER RIPARTE DA GEMMA E ROCCO

Per le prime anticipazioni dovremo attendere la fine della registrazione ma sicuramente il 2019 di Uomini e donne inizierà proprio come è finito il 2018 all’insegna della dama torinese, dei suoi amori e, soprattutto, dei suoi contrasti con Tina Cipollari. Cosa vedremo che ancora non abbiamo visto? La bella Gemma tornerà dalle vacanze confermando che con Rocco va tutto a gonfie vele e quindi lascerà Uomini e donne o continuerà a vivere nel limbo in attesa di questa prima serata che dovrebbe vederla protagonista al fianco di Giulia De Lellis? Solo la prossima registrazione segnerà il destino della dama torinese ma i fan non sono ancora pronti a salutarla e questo lascia pensare che anche con Rocco si finirà con un niente di fatto. Il 2019 è appena iniziato ma per la dama non c’è mai pace…

