Amici 18 / Anticipazioni, Marco Alimenti e la reazione dopo l’elimninazione: “Ci vediamo tra 7 giorni”

È stata una puntata molto complicata quella di sabato scorso per alcuni degli allievi di Amici 18. Ancora una volta, bersagliata da Rudy Zerbi e in sfida, Giordana Angi, che si è beccata anche uno zero dal prof in questione. Giordana è però riuscita a vincere, anche se non senza difficoltà, la sfida contro una fortissima rivale esterna, Federica. Ancor più dura è stata però per Marco Alimenti per cui Timor Steffens ha richiesto l’eliminazione diretta dalla scuola. Cosa che ha ottenuto, seppur con riserva. Marco ha infatti lasciato la scuola ma con la possibilità di potervi rientrare qualora riuscisse a far cambiare idea a Timor, il tutto con l’aiuto di Veronica Peparini, che continuerà a seguirlo nel corso della settimana, pur non facendo più parte della classe. Ma cos’è accaduto dopo l’uscita dallo studio di Marco?

MARCO ALIMENTI E LA REAZIONE DOPO L’ELIMINAZIONE

Il ballerino, al momento ex di Amici 18, non si lascia prendere dallo sconforto ed è anzi determinato a dare tutto se stesso per riconquistare l’ambito banco. Su Instagram, subito dopo la puntata dello speciale di Amici, Marco infatti scrive: “ci vediamo tra 7 giorni.”, segno che sabato prossimo lo rivedremo in studio, pronto a convincere Timor a ridagli la maglia e, quindi, il banco. Userà quindi questi giorni per preparasi al meglio in una nuova coreografia. Ma cosa accadrà nell’appuntamento di Amici in onda lunedì su Real Time? Scopriremo di certo le reazioni delle due squadre alla nuova sfida; in particolare, Atene potrà finalmente gioire della sua prima vittoria. Un appuntamento in cui non mancheranno, insomma, emozioni e sorprese.

