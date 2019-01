Ascolti TV 19 gennaio 2019: C’è posta per te VS Ora o mai più, nuovo boom per Maria ma Amadeus merita!

La prima puntata di Ora o mai più, non è riuscita a battere C’è posta per te. Nonostante questo, il format condotto da Amadeus è una vera bomba ad orologeria e, con il passare del tempo, potrà regalarci perle di tutto rispetto. Inutile dirlo, lo show della rete ammiraglia di Casa Rai è un prodotto che funziona alla grande, ma posizionato contro Maria De Filippi, faticherà a decollare. Prima di analizzare a fondo gli ascolti TV quindi, una analisi di questo spaccato televisivo del sabato sera, appare più che doverosa. Amadeus non è arrivato al 20% di share, ma il programma potrebbe fare assolutamente il botto se posizionato al venerdì sera. A questo punto, attendiamo con ansia che la Rai possa capirci qualcosa, per collocare qualcosa di diverso al sabato sera, in attesa dell’esordio di Ballando con le stelle presentato da Milly Carlucci. I nuovi coach del programma infatti, meritano di portarsi a casa una parentesi di tutto rispetto, perché sono spassosi, preparati e lucidissimi. Tra Toto Cutugno, Donatella Rettore e Ornella Vanoni, siamo certi che ne vedremo delle belle. Andiamo a scoprire in dettaglio, i dati auditel del prime time di ieri, sabato 19 gennaio 2019.

Ascolti TV 19 gennaio 2019: C’è posta per te VS Ora o mai più

Su Rai 1 la prima puntata di Ora o mai più, ha concluso con 3.520.000 telespettatori, share 18,45%. Su Canale 5 invece, la seconda puntata di C’è Posta per Te, ha totalizzato 5.173.000 telespettatori, share 27.35% (in calo rispetto all’esordio ma comunque un risultato ottimale). Proseguendo con gli altri dati dei prime time, su Rai 2 “S.W.A.T” ha registrato 1.189.000 telespettatori, share 5,27% e 1.085.000, 5,33%. Sulla terza rete di Casa Rai invece, “Le parole della settimana” ha registrato 1.637.000 telespettatori, share 7,24% e “Quante storie di sera” 982.000, 4,56%. Tornando a Mediaset, su Italia 1 la pellicola di animazione “Madagascar 2”, ha portato a casa 1.255.000 telespettatori, share 5,59%. Su Rete4, il film “Riot – In Rivolta” ha registrato un netto di 547.000 telespettatori, share 2,5%. Per quanto riguarda gli ascolti Tv delle altre reti minori, La7 con “Little Murders by Agatha Christie” ha registrato 540.000 telespettatori, share 2,45%. Su Tv8 il film dal titolo “Il perfetto regalo di Natale” ha registrato 333.000 telespettatori, share 1,5%. Su Nove in ultimo, la pellicola dal “High Crimes – Crimini di Stato” ha catturato davanti lo schermo 284.000 telespettatori, share 1,3%.





