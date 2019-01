Brad Pitt e Charlize Theron stanno insieme?/ La stampa inglese è sicura: “Tra i due attori è nato l’amore”

Brad Pitt e Charlize Theron stanno insieme? Secondo la stampa inglese è nato l’amore tra i due divi di Hollywood. A lanciare la bomba è The Sun, uno dei tabloid più importanti della Gran Bretagna. Ebbene, i due si sono innamorati e la storia andrebbe avanti da circa un mese. I due attori sono stati presentati dall’ex di lei, Sean Penn, e lo scorso weekend erano insieme ad una festa per il film Roma allo Chateau Marmont di Los Angeles. Il quotidiano sostiene che la coppia per ora vuole mantenere un bassissimo profilo, senza coinvolgere i rispettivi figli. «Si conoscono da un po’ di tempo. Ironicamente è stato l’ex di lei, Sean Penn, a presentarli. Ma da quel momento è la relazione si è sviluppata», scrive il tabloid. Dopo aver trascorso la serata al cinema, seppur separatamente, nello scorso weekend, Charlize e Brad sono stati visti insieme. Lui era ad una proiezione privata di “Se la strada potesse parlare”, di cui è tra i produttori, mentre lei era ospite ad un party per Roma che si teneva allo Chateau Marmont di Los Angeles.

BRAD PITT E CHARLIZE THERON STANNO INSIEME?

La fonte citata dal The Sun, ma ovviamente rimasta anonima, ha raccontato che Brad Pitt a tarda serata si è presentato allo Chateau Marmont, si è cambiato e ha raggiunto Charlize Theron al bar. Il tabloid britannico è stato in grado anche di descrivere cosa hanno bevuto i due attori. «Lei beveva un cocktail a base di vodka, mentre lui si è limitato all’acqua minerale». Inoltre, The Sun ha spiegato che i due sono apparsi affettuosi nei confronti l’uno dell’altra. «Brad sembrava in ottima forma e tutti e due molto felici». Di sicuro frequentare una celebrità non sarebbe inedito per loro, visto che sono abituati. Tra le ex dell’attore ci sono Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow e Juliette Lewis, mentre lei, dopo una relazione di dieci anni con Stuart Townsend, ha avuto relazioni con altri colleghi, come Alexander Skarsgard, Keanu Reeves e Sean Penn, che ha quasi sposato.

