Che tempo che fa/ Anticipazioni 20 gennaio: omaggio a Fabrizio De Andrè, ecco i tre ospiti speciali di Fazio

A distanza di vent’anni dalla morte di Fabrizio De Andrè, Che Tempo che fa omaggia il grandissimo musicista genovese. Il contribuito in diretta su Rai1, verrà offerto al pubblico da tre ospiti particolarmente speciali. Andiamo a scoprire quindi, tutto ciò che accadrà nel salotto televisivo della rete ammiraglia di Casa Rai, a partire dalle 20.35. Fabio Fazio torna finalmente dopo la lunga pausa natalizia, offrendo ai telespettatori uno spettacolo profondamente meritevole di essere visionato. Grande parte dell’appuntamento con lo show, verrà dedicato al cantautore morto l’11 gennaio del 1999. Nello studio di Via Mecenate a Milano arriveranno dunque: Dori Ghezzi e Cristiano De Andrè (rispettivamente compagna e figlio di Faber), nonché il grande compositore Nicola Piovani. Il ricco parterre degli ospiti è sicuramente destinato ad aumentare ma è comunque confermata la presenza fissa di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.

Che tempo che fa, scontro con Giletti e il Tavolo

Questa sera Che tempo che fa, dovrà scontrarsi con “Non è l’Arena”, in onda su La7 e condotto – come sempre – dall’immancabile Massimo Giletti. Sicuramente il giornalista darà ancora una volta del filo da torcere al collega, nell’attesa di scoprire se tornerà nell’azienda di Viale Mazzini, anche prendendo il suo posto. Ed infatti, rumors sempre più accreditati, parlano del programma di Giletti nuovamente in Rai con lo spostamento di Fazio di nuovo su Rai3, vedremo cosa accadrà questa estate quando verranno resi noti i nuovi palinsesti e le varie decisioni. Dopo l’omaggio a Faber, dovrebbe tornare anche il Tavolo di Che tempo che fa, con i suoi soliti ospiti fissi. Ecco perché, al fianco del presentatore televisivo, troveremo anche Gigi Marzullo, Orietta Berti, Fabio Volo e Nino Frassica, oltre ad un’altra serie di presenze che interagiranno tra di loro per la seconda parte dello spettacolo, più rilassante e familiare.

Luciana Littizzetto parla di Fabio Fazio

Fabio Fazio, dopo l’omaggio a Fabrizio De Andrè, avrà modo di colloquiare con l’amica Luciana Littizzetto. Proprio la comica torinese, farà la sua bella “copertina”, commentando con lui, tutti i principali accadimenti della settimana appena trascorsa. “Bello lavorare con lui, bello continuare intanto a mandare avanti moltissime belle cose distanti da questo tipo di lavoro”. Proprio l’attrice, in una intervista a Sette del Corriere della Sera, ha recentemente parlato del rapporto che la lega a Fabio Fazio con cui lavora a Che tempo che fa da ormai moltissimi anni. “Fabio ha classe e impegno”, ha svelato la comica “ti dà insieme l’impressione di essere coinvoltissimo in quello che sta facendo e intanto di pensare già a quello che farà dopo”. Soprattutto, continua la Littizzetto, “mi fa parlare e a me piace da matti. Mi piace parlare di tutto con tutti: e dovrei non essere felice di avere pure chi mi ascolta?”.

Streaming e info social

Per visionare il programma in diretta streaming, potrete collegarvi tramite il portale ufficiale di RaiPlay, dove sarà possibile visionare in real time, ciò che succede in onda (solo con una piccola differita di un paio di minuti). In alternativa, scaricando l’applicazione ufficiale per iOS e Android, avrete modo di guarda Che tempo che fa, anche in mobilità ovunque voi siate, disponendo esclusivamente di una connessione dati stabile. A poche ore di distanza dalla messa in onda, lo show condotto da Fabio Fazio, potrà essere guardato in replica sia sul sito che attraverso l’app. Non dimenticatevi inoltre, di commentare ciò che accadrà in serata, attraverso i canali social ufficiali e l’hashtag #CheTempoCheFa. Il talk show è realizzato da Rai1 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani. Che Tempo che Fa è scritto oltre che da Fabio Fazio, anche da: Gianluca Brullo, Claudia Carusi, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, con la consulenza di Francesco Piccolo e di Stefano Faure, Giacomo Freri e Giacomo Papi. La scenografia è interamente curata da Marco Calzavara.



