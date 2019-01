DILETTA LEOTTA/ Il fratello: “è una ragazza molto forte, non si lascia scalfire facilmente” (Che tempo che fa)

Diletta Leotta è una delle conduttrici televisive più amate e seguite degli ultimi anni. Bella da togliere il fiato, la giornalista sportiva sarà tra gli ospiti della nuova puntata di domenica 20 gennaio 2019 di “Che tempo che fa“, il programma televisivo condotto da Fabio Fazio su Rai1. La Leotta torna così in tv a pochi giorni da una serie di indiscrezioni uscite sul suo conto circa la possibilità che sia ricorsa a dei piccoli ritocchini estetici. Diletta in realtà ha sempre smentito la cosa, precisando di non essere mai ricorsa ad interventi di chirurgia estetica per modificare il suo aspetto. Nonostante la conduttrice abbia più volte smentito la cosa, sui social in tantissimi continuano ad attaccarla. Dalla sua parte il fratello Mirko Manola che, intervistato dal settimanale Gente, ha confermato la versione della sorella.

Mirko Manola, fratello di Diletta Leotta: “è venuta in ambulatorio al massimo una volta”

Una voce fuori dal coro quella di Mirko Manola, il fratello di Diletta Leotta, di professione chirurgo plastico. In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Gente, Mirko ha smentito ancora una volta l’indiscrezione che vorrebbe la conduttrice sportiva ricorsa a piccoli interventi di chirurgia estetica: “Mia sorella è venuta in ambulatorio da me al massimo una volta. Preferiamo vederci altrove, fare viaggi e cene insieme”. Bello proprio come la sorella, per la serie buon sangue non mente, l’uomo non solo ha confermato la versione della sorella, ma ha rivelato anche alcuni particolari sul loro rapporto di fratello e sorella: “Da fratello e buon siciliano all’inizio di fronte a certi commenti mi seccavo e le suggerivo di cancellarli. Ma poi ho capito che un personaggio pubblico deve stare al gioco dei cosiddetti leoni da tastiera. Offendere è l’unico modo che hanno per emergere”.

“Diletta Leotta è una ragazza molto forte”

Molto amata, ma anche molto criticata. Del resto è il risvolto della medaglia del successo. Lo sa bene Diletta Leotta che sui social è spesso accusata ed attaccata da parte dei cosiddetti haters, che in passato hanno anche pubblicato online alcune sue foto private. Nonostante i continui attacchi, la Leotta continua la sua brillante carriera nel mondo televisivo e sui social appare sempre più bella e felice. “Diletta è una ragazza molto forte, non si lascia scalfire facilmente – ha dichiarato a Oggi il fratello -. La trovo splendida, ma posso anche dire che Diletta è soggettivamente bella ma oggettivamente brava. Ha grande ritmo nella conduzione tv, è spigliata e preparata. Sin da quando ero piccola la ricordo che si divertiva a intervistare i suoi coetanei alle feste”.



