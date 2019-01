DOMENICA IN/ Talk sul rapporto suocere-nuore, Simona Izzo “sono stata cattiva con un’ex di mio figlio…”

La puntata odierna di Domenica In si è aperta con un interessante talk sul rapporto tra suocere e nuore. Ad intervenire per primo è stato Mauro Coruzzi alias Platinette che ha commentato: “Ho avuto esperienza con una mezza convivenza, ho conosciuto la mamma di lui da lontano e mi ha guardato come se avesse visto un reperto archeologico ed ho pensato che fosse il caso non vedersi più. Nel frattempo lui si è sposato con una donna, la madre sarà stata contenta…”. Simona Izzo ha invece spiegato come sarebbe lei nei panni di suocera, definendosi una “suocera meravigliosa” anche se in una circostanza è stata anche cattivella. “Un giorno mi sono permessa di suonare a casa di mio figlio e la signorina mi ha detto che avrei dovuto chiamarla prima di venire. Io le ho risposto che la prossima volta non l’avrei più trovata e così è stato”. Da nuora però ha avuto qualche difficoltà con il precedente marito prima di Ricky Tognazzi. La mamma di Venditti le disse infatti che da quel momento non era più sua nuora. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Tutti gli ospiti di oggi di Mara Venier

Prosegue la corsa in “solitaria” di Mara Venier con la sua Domenica In. La conduttrice veneziana infatti, non si scontra con Barbara d’Urso ormai da tempo ed invece, i suoi “rivali” della domenica da qualche settimana, sono esclusivamente le soap opera di Canale 5: Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Nonostante questi tre prodotti conquistino da sempre il pubblico dell’ammiraglia Mediaset, non riescono a portarsi a casa il boom di ascolti che invece conquista la “Zia”. Anche oggi, domenica 20 gennaio 2019, la presentatrice TV sarà protagonista di una ricca puntata di diretta dagli studi di Roma intitolati a Fabrizio Frizzi. Ospiti, interviste esclusive, fatti di cronaca affrontati da un inedito punto di vista, talk show sugli argomenti più bollenti della settimana e tanta musica, questa è la formula vincente dello show. Come vi abbiamo anticipato in settimana, reduce dal suo viaggio a Hollywood, tornerà in studio con la Venier, la grandissima Gina Lollobrigida. Andiamo a scoprire di seguito, tutti gli altri dettagli del nuovo appuntamento TV.

Domenica In, anticipazioni 20 gennaio

Oltre a Gina Lollobrigida che concederà a Mara Venier una bella e approfondita intervista delle sue, ci sarà spazio ancora per il cinema. Ed infatti la conduttrice avrà anche modo di chiacchierare con l’attrice romana Claudia Gerini. Poi sarà tempo di intervistare anche Gloria Guida, attrice e moglie del grande Johnny Dorelli, tornata in televisione con l’inedito ruolo di conduttrice de “Le ragazze”, interessante show della terza rete di Casa Rai. Grandissima attesa per la presenza in studio dello stilista Roberto Capucci – che approderà per la prima volta in televisione per una intervista a tutto tondo che racconterà i risvolti inediti della sua vita e della sua carriera. Successivamente sarà tempo anche per Cristina Ciacci, la figlia di Little Tony che si esibirà anche in studio con in medley di successi dedicati al padre. Per lo spazio dedicato al talk show, si approfondirà il tema l’eterno conflitto familiare tra “suocere e nuore” e ne parleranno in studio con la Venier: Simona Izzo con il marito Ricky Tognazzi, Mauro Coruzzi e la giornalista Silvana Giacobini.



