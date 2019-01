Domenica Live/ Anticipazioni: Eleonora d’Urso, Cecchi Gori-Rusic e Paola Caruso in diretta da Barbara

Questo pomeriggio, nella nuova versione ridotta, torna ancora una volta la Domenica Live condotta da Barbara d’Urso. La ruspante conduttrice napoletana infatti, si paleserà sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, a partire dalle 17.20 circa. Prima del suo appuntamento, ci sarà spazio per Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le tre soap opera di punta di Canale 5. Quali saranno gli ospiti della nostra Carmelita Nazionale? Nonostante la sfida non sia più diretta, c’è sempre molta ansia di scoprire come andranno i reciproci ascolti TV, dopo un esordio (e un proseguimento) ottimale da parte di entrambe le proposte. Come ben saprete, negli ultimi mesi si è parlato di un litigio tra Barbara d’Urso e Mara Venier ma la prima, intervistata tra le pagine del settimanale Nuovo, ha recentemente smentito questa indiscrezione. “Non ho litigato con nessuno. Io sono in pace con tutti”, ha premesso Carmelita: “È normale che un marito supporti la moglie”, ha poi continuato, proprio in riferimento all’ultima frecciatina di Nicola Carraro (che si beveva un caffeuccio elogiando gli ascolti della sua dolce metà). “Io, da quando ero piccola – ha continuato Barbara – quando sono rimasta senza mamma, ho imparato che mi devo bastare da sola. Non necessito di qualcuno che mi supporti, nel bene e nel male”.

Domenica Live, anticipazioni 20 gennaio

Barbara d’Urso come sempre, regalerà al pubblico delle esclusive niente male. E così, la seconda puntata del nuovo anno di Domenica Live, partirà col botto. Ecco gli ospiti e tutte le anticipazioni di oggi. Durante la puntata di venerdì di Pomeriggio 5, Barbarella ha affermato: “Sto morendo dalla paura perchè non so che cosa succederà, qui mi stanno nascondendo già tutto quindi non so davvero quello che potrebbe accadere”. Queste le sue parole per annunciare l’arrivo in studio di Eleonora d’Urso, sua sorella. Ed infatti le due, proprio questa sera saranno nuovamente protagoniste del secondo appuntamento con la Dottoressa Giò, in onda nel prime time di Canale 5. Spazio poi per l’ex coppia formata da Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic. Ad un passo dall’arrivo del suo primo figlio, tornerà nello studio di Carmelita, anche Paola Caruso, che ricomparirà per parlare della sua storia d’amore finita molto male con il padre del suo bambino. Inoltre, una donna dello spettacolo molto famosa, annuncerà in diretta di essere incinta: di chi si tratterà?

