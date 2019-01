DORI GHEZZI/ “Fabrizio De Andrè è stato un grande figlio di Genova” (Che tempo che fa)

Dori Ghezzi torna in tv nel programma “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio e trasmesso in prima serata, domenica 20 gennaio, su Ra1. In occasione di una puntata speciale dedicata ai vent’anni dalla morte di Fabrizio De Andrè, la moglie ha accettato l’invito di Fabio Fazio per ricordare il cantautore genovese. Un’assenza pesante quella di De Andrè, il cui ricordo non si è mai spento, anzi continua a crescere in maniera commovente come ha raccontato la moglie durante alcune interviste rilasciate alla stampa. “Ho imparato a non stupirmi più di nulla, ed è una cosa veramente in crescita in modo commovente” – ha sottolineato Dori, che ha raccontato come Fabrizio sia riuscito a farsi conoscere dalla gente comune non come persona di spettacolo, ma come una “persona appartenente”.

“Fabrizio De Andrè: parte della propria famiglia”

Sono trascorsi vent’anni dalla morte di Fabrizio De Andrè, ma il suo mito continua a vivere. “Ognuno lo considera parte della propria famiglia, lui è riuscito a farsi capire e conoscere in questo modo” ha dichiarato la moglie Dori Ghezzi, che convive con questa grande assenza. “Ci sta mancando tanto in un certo senso, ma che non c’è la sua mancanza in un altro” – ha precisato l’artista dicendo – “nel senso che continua a convincere con noi e lo sentiamo sempre più vicino. Questa è la sua forza”. Poi la Ghezzi non ha alcun dubbio nel dire che Fabrizio “è stato un grande figlio di Genova”. Poi la cantante italiana ci tiene ad annunciare la partenza a Genova di una scuola di cantautori dove sarà possibile non solo studiare i testi, ma ance capire e conoscere le tecniche della parte musicale e la professionalità di alcuni ruoli in ambito musicale la cui conoscenza in Italia è ancora poca.

“Fabrizio oggi parlerebbe d’amore”

L’11 gennaio 2019 la Regione Liguria e Palazzo Ducale hanno celebrato Fabrizio De Andrè con un grandissimo evento a cui ha partecipato anche la moglie Dori Ghezzi. “Lui era un ottimista ed era uno che pensava che il futuro potesse sempre cambiare in meglio e forse avrebbe, utopicamente, parlato di cose più belle. Ci avrebbe sicuramente parlato d’amore” ha dichiarato Dori Ghezzi durante una breve intervista rilasciata durante l’evento tenutosi a Genova. Un amore indissolubile quello tra Fabrizio e Dori “definitivamente e per sempre, non facendoci più perdere“.



