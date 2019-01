Eleonora d’Urso, sorella di Barbara/ Insieme sul set della Dottoressa Giò: è tornato il sereno (Domenica Live)

Eleonora d’Urso, sorella della popolare conduttrice di Canale 5, Barbara, questa domenica sarà doppiamente protagonista. Oltre a trovarla in prima serata, tra gli interpreti della fiction Dottoressa Giò, che vede protagonista proprio Carmelita, Eleonora sarà anche ospite della trasmissione Domenica Live, per una parentesi in famiglia all’insegna delle emozioni. Ma chi è la sorella meno nota di Barbara d’Urso? Quest’ultima non è la sola della famiglia ad aver fatto carriera nel mondo dello spettacolo. Eleonora d’Urso, classe 1975, è un’attrice affermata. Figlia di Wanda, seconda moglie del padre di Barbara, rimasto vedovo dopo la scomparsa della madre Vera, ha un legame molto forte con la conduttrice napoletana dell’ammiraglia Mediaset. La stessa Barbara, infatti, ha sempre considerato la sua matrigna una vera e propria madre, nonostante il grande dolore e l’incolmabile vuoto rappresentato dalla sua prematura scomparsa. Per tale ragione, la nota presentatrice ha sempre coltivato un ottimo rapporto con Eleonora così come con tutti gli altri fratelli. Con lei ha condiviso non solo il set della fiction tornata su Canale 5 dopo venti anni di assenza ma questo pomeriggio anche il salotto di Domenica Live, dove non mancheranno momenti di forte emozione per entrambe le sorelle d’Urso.

ELEONORA D’URSO NELLA FICTION DOTTORESSA GIÒ

Nelle passate settimane, il profilo Facebook ufficiale della fiction Dottoressa Giò aveva annunciato la presenza di Eleonora d’Urso nel cast. L’attrice 43enne interpreterà anche nella finzione la sorella minore della protagonista. Nello specifico, Eleonora indosserà i panni di Chiara Mattioli, paziente della dottoressa Giò nonché donna dolce e gentile, sposata con un avvocato, interpretato da Fabrizio Coniglio. In merito alla sua vita reale di coppia, sappiamo molto poco, così come del privato della stessa conduttrice napoletana, da sempre restia al gossip e molto gelosa della sua privacy e di quella dei suoi familiari. Eleonora d’Urso è sposata dal 2016 con Michele Olmo, product manager di una grande azienda, e proprio al suo matrimonio era ovviamente presente anche Barbara, chiaro segno di come tra le due sorelle sia tornata a tutti gli effetti la serenità, dopo un presunto periodo di separazione. Le due, infatti, pare abbiano lottato a lungo per ricostruire il rapporto speciale che oggi sono arrivate ad avere.

LA CARRIERA E IL RIAVVICINAMENTO A BARBARA D’URSO

Sul piano professionale, sappiamo che Eleonora d’Urso sin da giovanissima ha coltivato la sua grande passione per la recitazione. La sorellina di Barbara d’Urso ha iniziato a compiere i primi passi nel mondo dell’arte e dello spettacolo a partire dai primissimi anni Novanta. L’attrice ha svolto alcuni ruoli in diverse serie televisive di successo tra cui Il Commissario Rex, ma anche Don Matteo e Il Maresciallo Rocca, prima di approdare, in ultimo, sul set di Dottoressa Giò, lavorando così fianco a fianco con la conduttrice e sorella. Tra le altre serie che l’hanno vista nel ruolo di interprete citiamo ancora Classe mista 3A, Giorni dispari e Caro Domani. Nel 2002 la più giovane di casa d’Urso recita anche in Un difetto di famiglia e Radioportogutenberg. Poco dopo però Eleonora decide di lasciare momentaneamente il piccolo schermo per dedicarsi anima e corpo al teatro. Alcune sue dichiarazioni contro il mondo dello spettacolo, secondo le indiscrezioni riportate da Termometropolitico.it, rappresentarono la causa saliente dell’allontanamento dalla sorella Barbara. Fortunatamente però, il loro amore reciproco è stato tale da superare il difficile periodo di separazione e tornare a manifestare il loro forte affetto.



