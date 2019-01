Federico Bernardeschi, video scherzo Iene/ Juventus-Milan, vittoria celebrata in bagno: cos’è successo?

Federico Bernardeschi vittima dello scherzo de Le Iene: nella puntata di oggi, domenica 20 gennaio 2019, verrà mandato in onda il video del tranello al calciatore della Juventus. Mercoledì si è giocata la finale di Supercoppa Italiana tra i bianconeri e il Milan, ma l’esterno offensivo di Carrara non ha festeggiato insieme ai compagni, ma è rimasto chiuso nei bagni dello spogliatoio. Ecco le parole del classe 1994 nel video pubblicato sui social: «Io sono stato in bagno chiuso. Appena mi ha detto del cane… Sono andato in bagno. Mi sono chiuso in bagno e ho detto… e ho fatto pure il vocale dal bagno. Perché di là c’era un casino e non potevo fare il vocale di là». «Di là c’era la festa che esplodeva…» commenta uno dei presenti, con Bernardeschi che replica: «E io invece ho preso sono andato in bagno e mi sono chiuso in bagno». E aggiunge: «Appena mi ha mandato la foto, dove c’era Wendy con il pannolone e ho detto: aspetta un attimo, gliel’ho lasciata un ca*zo di giorno porco due, che è successo?».

SCHERZO IENE BERNARDESCHI: IL VIDEO

«Il calciatore della Juventus Federico Bernardeschi invece di festeggiare con i suoi compagni di squadra la vittoria della Supercoppa Italiana è rimasto chiuso in bagno per colpa de Le Iene», così su Twitter Le Iene, che hanno ricevuto l’immediata replica dell’ex calciatore della Fiorentina: «Ma uno potrà festeggiare la vittoria della Supercoppa in santa pace? Ovviamente no finché ci sono Le Iene! Bravi, me l’avete fatta ragazzi!». Ancora non sono noti i dettagli dello scherzo subito dal giocatore, ma sembra coinvolta Wendy, la cagnolina a cui è tanto legato.

Il calciatore della @juventusfc @fbernardeschi invece di festeggiare con i suoi compagni di squadra la vittoria della Supercoppa Italiana è rimasto chiuso in bagno per colpa de #LeIene. Vi aspettiamo domenica 20 gennaio dalle 21:10 su Italia1 per scoprire il perché 😎😎😎 pic.twitter.com/Mdzl6IxMso — Le Iene (@redazioneiene) 17 gennaio 2019





