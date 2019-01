FRANCESCO CHIOFALO/ Video, come sta? Dopo il tumore ancora polemiche con l’ex Selvaggia Roma (Le Iene Show)

Francesco Chiofalo continua il suo percorso di recupero dopo il delicato intervento chirurgico cui si è sottoposto per asportare un tumore benigno e oggi nuove informazioni sul suo stato di salute arriveranno dal servizio de Le Iene Show. “Lenticchio“, dal nomignolo reso celebre dalla sua partecipazione a Temptation Island, ha ricevuto infatti la visita dell’inviato di Italia Uno, Stefano Agresti, invitando oggi i suoi followers a seguire la puntata tra poco in onda. Ma la domanda che tutti si pongono adesso è la seguente: come sta Francesco Chiofalo? Intervistato dal magazine di Uomini e Donne, Lenticchio ha spiegato:”Bene, o meglio, sto come uno a cui hanno esportato un tumore di sei centimetri dalla testa. Non ho avuto danni permanenti o lesioni gravi. Ora sono in attesa dell’esame istologico. Mi hanno detto che all’ottanta percento dovrebbe essere benigno, però non si sa ancora: ci vogliono quindici giorni dall’estrazione chirurgica per avere i risultati. Non sarò tranquillo finché non avrò l’esito in mano“.

FRANCESCO CHIOFALO E LA POLEMICA CON SELVAGGIA ROMA

Ma nei giorni che hanno preceduto l’intervento chirurgico e anche in quelli successivi, Francesco Chiofalo non ha ottenuto probabilmente tuta la serenità che un’operazione di questo tipo avrebbe richiesto. Il motivo è da ricondurre alle polemiche che hanno interessato l’ex fidanzata, Selvaggia Roma, presa di mira dagli haters che hanno sottolineato come la donna non abbia voluto indirizzare neanche un messaggio di “in bocca al lupo” al suo ex compagno. Un messaggio poi rimosso dai social ha infiammato ancora di più gli animi sul web spiegando però il punto di vista della ragazza:”Ho avuto morti in famiglia a causa di un tumore maligno. Come ti permetti di venire da me e augurarmi la morte? Non parlo per una persona che non fa altro che giocare su una questione del genere. Un angioma benigno non è morte. E la cosa più schifosa è avere fatto storie e avere giocato sul fatto che poteva marciare su questo caso. Non avendo rispetto per le persone morte e che hanno un tumore e non sanno davvero se vivranno oppure no. Conosciamo bene il soggetto in famiglia. E sapevamo molte cose su questo caso”. Negli ultimi giorni lo stesso Chiofalo è intervenuto per dire ai suoi fan di lasciare in pace Selvaggia, ma la sua ex ha pubblicato un messaggio alquanto enigmatico lasciando intendere come qualcuno molto presto dovrà chiederle scusa. La sensazione, insomma, è che non sia finita qui…

