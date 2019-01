Gina Lollobrigida/ “Se non lavoro sto male, muoio!” (Domenica In)

Gina Lollobrigida torna a Domenica In dopo le interviste rilasciate nei mesi scorsi nel salotto di Mara Venier. La diva, negli anni scorsi protagonista nel programma domenicale di Barbara D’Urso, di recente ha scelto di disertare le ospitate della sua vecchia amica di Canale 5, preferendole, di fatto, la sua rivale su Rai 1. Oggi pomeriggio, infatti, sarà nuovamente al centro di un’intervista tutta da non perdere, dove parlerà dei suoi trascorsi nel mondo del cinema, ma anche delle storie d’amore che hanno segnato profondamente la sua storia televisiva. Oggi, però, la diva torna in scena reduce da una nuova esperienza, quella sui social, dove ha aperto un account tutto dedicato alla sua straordinaria carriera. Su Instagram, in particolare, condivide quotidianamente scatti che la ritraggono in gioventù o sul set dei suoi film, senza dimenticare le immagini che la immortalano in compagnia dei protagonisti più importanti del cinema, come Ronn Moss e Marilyn Monroe.

Gina Lollobrigida, “Quello che mi aiuta è il lavoro”

Oggi pomeriggio Gina Lollobrigida svelerà a Domenica In dettagli ancora inediti della sua vita da attrice. Ma qual è il segreto per diventare una diva e mantenersi in ottima forma? Il trucco, ha raccontato l’attrice nel corso di una video intervista concessa a Il Tempo.it, consiste tutto nell’avere una sana alimentazione, anche se, conferma ai microfoni del noto giornale, “se ho appetito tutto va bene!”. Per una dieta sana ed equilibrata, conferma la Lollobrigida, è bene assumere frutta e verdura: “io adoro l’insalata e la frutta, quindi se manca quello è terribile”. “Quello che mi aiuta – continua inoltre la diva- è il lavoro, perché se non lavoro non mi sento bene”. Al centro della sua vita c’è infatti la sua professione, alla quale non ha intenzione di rinunciare per alcun motivo: “Adoro talmente il lavoro che per me è vita, quindi continuo a lavorare finché vivo”.

I nuovi progetti della diva

Gina Lollobrigida ha in serbo una serie di progetti che probabilmente vedranno la luce nei prossimi mesi. Raggiunta in una video intervista per il Tempo, la diva ha svelato di avere ancora “parecchie cose in mente” per il suo futuro, che a quanto pare non passa per il cinema, ma dalla pubblicazione di una serie di libri. Il primo progetto riguarda infatti la pubblicazione di una biografia “tutta fotografica”, seguita poco dopo da una biografia tradizionale. Poi, continua la diva nel corso dell’intervista, sarà la volta di un libro divertente: “Siccome ho avuto circa seimila, settemila copertine fino a oggi”, l’idea è quella di realizzare “un libro di queste copertine”, che “è abbastanza insolito e può essere divertente per me e abbastanza curioso per il pubblico. E poi un libro perché ho fatto diversi disegni, ritratti di persone molto popolari che possono essere venduti per beneficenza”.



