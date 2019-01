KABIR BEDI/ Il bacio con Romina Power? “Non dico il contrario, la verità rimane fra noi” (Che tempo che fa)

Kabir Bedi è uno degli ospiti della puntata di domenica 20 gennaio 2019 di “Che tempo che fa“, il programma televisivo condotto da Fabio Fazio con la complicità di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. L’attore conosciuto per aver interpretato il ruolo di Sandokan nelle ultime settimane è stato tra i papabili concorrenti – inviati della prossima edizione de “L’Isola dei Famosi”, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Kabir alla fine non partirà per l’Honduras, ma in questi giorni si è parlato tanto del figlio, morto suicida per una gravissima forma di schizofrenia. L’attore per la prima volta ha rilasciato una storia di rivelazioni sulla morte del figlio: “Mio figlio mi ha parlato, mi ha detto penso al suicidio. Io ho provato a dargli speranza, ma lui diceva ‘che cosa faccio tutto il giorno? Il cibo non ha sapore, tv e libri non hanno senso per me. Non mi posso concentrare”.

Kabir Bedi: la morte del figlio

Una tragedia quella vissuta da Kabir Bedi che per la prima volta si è sbottonato raccontando alcuni dettagli su quel terribile giorno. Descritto come un genio dell’informatica, il figlio di Kabir Bedi è morto suicida a soli 26 anni. “Improvvisamente accadono cose che non capiamo… ” – rivela Sandokan, che a Storie Italiane di Eleonora Daniele dice: “abbiamo pensato fosse depressione e per quasi due anni abbiamo provato a curare questa condizione, ma dopo un incidente di violenza i medici hanno dato una diagnosi di schizofrenia”. Un destino similare a quello del figlio di Lory Del Santo, morto suicida la scorsa estate a causa di anedonia. Proprio come la Del Santo, Kabir ha cercato di aiutare il figlio, ma alla fine il male ha vinto. “Nessuno sa quali sono le cause e non esisteva una cura per questo. Il problema è che tutto quello che danno è come dare pillole per dormire. Servono per vivere bene, senza violenza, nella società ma non danno la capacità di lavorare e neanche di concentrarsi”.

Kabir Bedi e Romina Power

Durante la lunga chiacchierata, Kabir Bedi ha anche parlato di Romina Power e del presunto bacio. A raccontare di questo bacio in primis è stata la ex moglie di Al Bano che, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha lasciato intendere che tra i due ci sia stato un fugace bacio. Verità oppure no? Sta di fatto, che Eleonora Daniele è tornata sull’argomento chiedendo a Kabir di questo bacio. Ecco cosa ha risposto l’attore di Sandokan: “Non voglio dire il contrario di quello che Romina ha detto, perché la rispetto molto, la verità rimane fra noi. Quello che dice Romina va bene”.



