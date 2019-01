La Dottoressa Giò 3/ Anticipazioni seconda puntata: nuova denuncia per la Basile?

Domenica 20 gennaio, in prima serata su canale 5, Barbara D’Urso torna in onda con la seconda puntata de La Dottoressa Giò. Il ritorno di una delle fiction più amate della storia di Mediaset è stato seguito da 3.046.000 spettatori pari al 12.6% di share. La dottoressa Giovanni Basile, detto Giò, dopo essersi discolpata dalle accuse intentate dal dottor Sergio Monti, la dottoressa Giò è tornata a lavorare in ospedale occupandosi immediatamente delle sue pazienti di cui si prende cura non solo dal punto di vista clinico, ma anche privato. La dottoressa Basile, infatti, oltre a curare le ferite del corpo, cura anche quelle del cuore che, spesso, le sue pazienti si portano dietro a causa di violenze subite. Una fiction basata sull’attualità che è piaciuta al pubblico, ma cosa accadrà nella seconda puntata? Andiamo a scoprire insieme le anticipazioni della seconda puntata.

LA DOTTORESSA GIO’, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

In ospedale, c’è molta attesa per l’operazione che Paolo Zampelli eseguirà con il nuovo braccio robotico. La dottoressa Basile, nel frattempo, decide di eseguire la stessa operazione con il metodo tradizionale su Chiara, la moglie del famoso avvocato Mattioli. La dottoressa, contemporaneamente, continua a lavorare al suo progetto mentre Anna Torre, con la complicità di Francesca, sta cercando un metodo per distruggere la sua credibilità. Per riuscirci richiedono la complicità dell’assessore Caretti che dovrà decidere se finanziare il progetto del polo robotico voluto da Sergio Monti o il Centro Donna tanto desiderato da Giò. Francesca, nel frattempo, decide di fidarsi di Giacomo e si avvicina a lui. In ospedale, però, il clima è abbastanza teso: slla dottoressa Giò, infatti, pende la denuncia dell’avvocato Mattioli.

L’OMAGGIO ALLA DOTTORESSA VITTORIA DORETTI

Barbara D’Urso, all’interno dei suoi programmi, si occupa spesso di violenza sulle donne, tema che ha scelto di raccontare anche attraverso le storie de La dottoressa Giò. Nel corso delle nuove puntate della fiction di canale 5, la dottoressa Basile tenterà di realizzare un centro per aiutare tutte le donne che, quotidianamente, subiscono atti di violenza. Come si legge su LaPresse si tratta di un omaggio alla dottoressa Vittoria Doretti, ideatrice del ‘Codice rosa’, un percorso di accesso al Pronto soccorso riservato alle vittime di violenza. Dopo essere stato inaugurato a Grosseto nel 2010, è stato poi esteso a tutto il territorio nazionale. Un doveroso omaggio ad una donna che ha ottenuto numerosi riconoscimenti per il suo impegno contro a violenza.

IL CAST

E’ ricchissimo il cast della terza stagione de La dottoressa Giò. Accanto a Barbara D’Urso, tornata ad indossare i panni della dottoressa Giovanna Basile, nel cast de La dottoressa Giò, ci sono: la sorella dalla conduttrice, la 43enne Eleonora, Rocco Tanica, Fabrizio Conigli, Susy Laude, Paola Tiziani Cruciani, Teresa Romagnoli, Filippo Gattuso, Eleonora Belcamino, Simone Corbisiero. Presente anche una star internazionale come Christopher Lambert che interpreta il prof. Sergio Monti. Completano il cast Camilla Ferranti, Alessia Giulia e Marco Bonini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA