Le Iene show/ Diretta e servizi 20 gennaio, video: intervista all’ex brigatista Alvaro Lojacono

Domenica 20 gennaio, in prima serata su Italia 1, dopo la sosta natalizia, tornano in onda Le Iene Show. Al timone dell’appuntamento domenicale con lo show più irriverente della televisione italiana ci sono, ancora una volta, Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Tanti i servizi dela serata realizzati in Italia e all’estero dai tanti inviati della trasmissione ideate da Davide Parenti nel 1997. Tra i servizi che vedremo questa sera c’è quello realizzato dalla iena Gaetano Pecoraro che si è recato in Svizzera per intervistare l’ex brigatista Alvaro Lojacono sul quale pende una condanna all’ergastolo per il rapimento di Aldo Moro. “Su Cesare (Battisti ndr) è stata costruita negli anni l’immagine del nemico pubblico numero uno” – dice l’ex brigatista nel video di anticipazioni – “Gli fanno una foto che esce dal carcere, sta sorridendo, ride sulle vittime. Ma che ca**o! Esci dalla galera, sarai pure contento no? Quello è odio scusami, che giustizia è? Non riesco a vederci un passo oltre perchè tutto questo, poi, è accompagnato con l’idea di marcire in galera, di buttare via le chiavi“, dice l’ex brigatista. Cliccate qui per vedere il video.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI: TUTTI I SERVIZI DELLA SERATA

La iena Ismaele La Vardera incontra Alessio Feniello, padre di una delle vittime della tragedia Rigopiano, avvenuta 18 gennaio 2017 e che causò la morte di 29 persone. L’uomo è stato condannato al pagamento di una multa di 4.450 euro per aver portato dei fiori dove è morto il figlio Stefano, in un’area sotto sequestro. L’inviato delle iene raccoglie la sua testimonianza. ci sarà, poi, l’intervista all’alpinista italiano Daniele Nardi che ha cercato di scalare il Mummery, uno sperone verticale di ghiaccio, alto più di mille metri, situato lungo il percorso per raggiungere la cima del Nanga Parbat, in Pakistan. Anche nella prima puntata del 2019 con Le Iene Show torna l’appuntamento con gli scherzi. Vittima di oggi è Federico Bernardeschi, calciatore della Juventus che, dopo la partita di Supercoppa italiana vinta dalla squadra bianconera contro il Milan, ha festeggiato in un modo un po’ insolito.

TUTTI GLI INVIATI

Nel 2019, la squadra de Le Iene torna all’opera per aiutare tutte le persone in difficoltà. Tornano così le inchieste di Fabio Agnello e Paolo Calabresi, gli scherzi vip di Mitch, Nic Bello, Sebastian Gazzarrini, Alessandro Onnis, Niccolò Torielli e Stefano Corti, i servizi, spesso molto forti, di Nina, Veronica Ruggeri, Valeria Castellano, Sabrina Nobile, Cristiano Pasca e Alice Martinelli. E ancora i servizi di Cizco, che dal Brasile racconta cose dell’altro mondo, di Michele Cordaro, Roberta Rei, Silvio Schembri, Nicolò De Devitiis, Antonino Monteleone, Alessandro De Giuseppe e Angelo Duro. Le indagini sulla criminalità organizzata di Ismaele La Vardera. E, infine, le inchieste di Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Pablo Trincia e Alessandro Politi. Anche nelle puntate del 2019, inoltre, Mary Sarnataro tornerà ad aiutare i vip nella lotta contro gli haters.



