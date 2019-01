Leo non perdona i genitori a C’è Posta per te / Video, Lucia e Giuseppe in lacrime: lui chiude la busta

La protagonista dell’ultima storia di questa puntata di C’è Posta per te è Lucia, che chiama Maria De Filippi e chiede di partecipare al programma per far riappacificare uno dei suoi tre figli, Leo, con suo padre Giuseppe. “Leo non vuole più vedere né sentire il marito” spiega Maria De Filippi “E ha detto loro ‘Per me siete morti perché mi avete abbandonato in Belgio con tanti debiti da pagare'”. Tutto nasce da problemi economici che hanno costretto la famiglia a lasciare il Belgio, dove vivevano in una villa a tre piani tra lusso e comodità, per tornare in Italia, in Sicilia, dove Lucia vive con suo marito a casa di sua suocera. Leo è rimasto in Belgio dove oggi vive con la sua fidanzata e dove il ragazzo ha dovuto affrontare una serie di problemi economici dei quali incolpa suo padre.

LEO NON PERDONA I GENITORI A C’È POSTA PER TE

La colpa della madre Lucia starebbe nell’essere rimasta al fianco di suo padre Giuseppe che, a suo dire, avrebbe dovuto lasciare dopo l’accaduto. Lucia e Giuseppe chiedono a Leo, a C’è Posta per te, di perdonare gli errori del passato. “Io ho sbagliato tanto” ammette Giuseppe “Ma anche tu mi hai fatto arrabbiare” ammette. Leo però è irremovibile: “Lui può anche parlare ma io non rispondo. Io con lui ho chiuso, mi ha trattato troppo male. Mi ha insultato troppe volte, non si può fare più niente a me non interessa”. Maria De Filippi cerca di farlo ragionare, ma Leo proprio non riesce a passarci sopra. “In Belgio sono rimasto io con i debiti” sbotta il ragazzo. Non servono i tentativi ulteriori della madre a convincerlo: Leo chiude la busta di C’è posta per te tra le lacrime e va via.



