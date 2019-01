L’Isola dei Famosi 2019/ Cast, i 13 naufraghi in partenza: i saluti di Marina La Rosa

Ci siamo: giovedì 24 gennaio, in prima serata su canale 5, Alessia Marcuzzi, affiancata da Alba Parietti e Alda D’Eusanio nei panni di opinionista, darà il via all’Isola dei Famosi 2019. Dall’Honduras, a raccontare le avventure dei naufraghi sarà l’ex concorrente Filippo Nardi. Nelle prossime ore, l’avventura dei concorrenti comincerà ufficialmente. I tredici naufraghi, infatti, tra poche ore, saliranno su un aereo che li condurrà in Honduras dove cominceranno a conoscere quella che sarà la loro casa per le prossime settimane, ma chi saranno i concorrenti del reality show? A vivere come dei veri naufraghi saranno: Alvin, Demetra, Hampton, Aaron Nielsen, Kaspar Capparoni, Viktoria e Virginia Mihajlovic, Marco Maddaloni, Jo Squillo, Paolo Brosio, Marina La Rosa, Luca Vismara, Taylor Mega, Ghezzal. Resta ancora incerta la partenza di Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen, infatti, è ancora alle prese con una frattura alla mano. Riuscirà a raggiungere l’Honduras?

I SALUTI DI MARINA LA ROSA

E’ pronta a tuffarsi nella nuova avventura Marina La Rosa. L’ex gatta morta del Grande Fratello, storica concorrente della prima edizione del reality show che, con la sua sensualità ha fatto sognare gli italiani, si rimette in gioco partecipando all’Isola dei Famosi 2019. Sarà, per lei, un’avventura forte, ma desiderata. Prima di partire per l’Honduras, Marina La Rosa ha salutato i suoi fans e le persone che le vogliono bene su Instagram. “Ho accettato ‘l’isola’ perché, a prescindere dal programma, mi ha sempre eccitato l’esperienza in sé.. il vivere senza nulla, il tutto che diventa superfluo e noi al centro.

Il centro, appunto” – scrive Marina – “Esperienza quasi mistica in cui ci si può tuffare senza nulla, non servono vestiti né costumi né scarpe ma solo un’amaca per guardare le stelle, se l’isola ti accetta allora ne diventi parte e ti si aprono improvvisamente gli occhi, i polmoni ma soprattutto il cuore”, aggiunge ancora. La naufraga, poi, saluta tutte le persone a lei care: “Ho detto cuore. Un pezzo del mio lo lascio qui a casa a Roma (che per me è Trastevere) con Renato e Gabriele, i miei maschi. Un altro pezzo di me è rimasto a Messina, mia madre, 87 anni di storia e fantasmi, i nostri.

Brindare alla vita sempre, nonostante tutto”. Cliccate qui per vedere il post.

