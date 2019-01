Orietta Berti VS Rettore, Ora o mai più/ “Io non sono come Donatella, lei è una vipera!”

Il gruppetto di coach che Amadeus ha messo in piedi per la seconda edizione di Ora o mai più, è davvero di tutto rispetto. Ed infatti, tra Ornella Vanoni, Toto Cutugno e Donatella Rettore (new entry), si è creato un cast esplosivo capace di regalarci enormi gioie. La trasmissione musicale che offre una seconda possibilità agli artisti dimenticati dal pubblico, ha visto tornare in pista anche Barbara Cola. L’indimenticabile voce al fianco di Gianni Morandi nel duetto Sanremo “In amore”, durante la gara si esibisce con la simpaticissima Orietta Berti che di certo, non le manda a dire alle colleghe. Per questo motivo, tra le due c’è stato anche un divertente siparietto che ha segnato l’esordio col botto (in attesa degli ascolti TV, e mai come questa volta, siamo curiosissimi di poterli leggere). Ma cosa è successo? Nel frattempo, per farvi un piccolo report della classifica ufficiale, la Cola con la sua prima interpretazione al fianco della cantante di “Finché la barca va”, si è portata a casa la quarta posizione.

Donatella Rettore VS Orietta Berti

Dopo aver ascoltato l’esibizione di Orietta Berti in coppia con Barbara Cola, la giudice Donatella Rettore ha bocciato il duetto, lanciando una frecciatina niente male: “Questo è tutto ciò che odio della musica italiana”, ha affermato. Immediata la replica della nostra Oriettona Nazionale che, senza peli sulla lingua ha risposto: “Io non sono una vipera come Donatella!”. Fantastica inoltre, la contro risposta di Rettore che ha concluso: “Vipera? Sono un cobra!”. Proprio la Cola nel corso della serata, è stata “vittima” anche delle critiche di Toto Cutugno, frizzantissimo nuovo giudice che ci regalerà anche lui, delle grandissime emozioni. Ed infatti, Barbara Cola si è esibita con un duetto virtuale che la vedeva protagonista con Gianni Morandi. Al nuovo giudice questa modalità non è andata giù, tanto da criticarla aspramente al termine dell’esibizione: “È stata una scelta irrispettosa nei confronti degli altri concorrenti che hanno cantato da soli. Potevi fare benissimo tutta la canzone da sola come gli altri”.

